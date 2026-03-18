ももいろクローバーZのライブを“神席”で体験 VRシアターが大阪で開催
ももいろクローバーZのライブをVRで楽しむ『「MCZ Neo Galaxy Tour -無限の宇宙-」Digest VRシアター』が4月18日、19日に大阪で開催される。
【写真】ラジオで結婚を生報告 笑顔でZポーズをする佐々木彩夏
『「MCZ Neo Galaxy Tour -無限の宇宙-」Digest VRシアター』は、ももいろクローバーZが、2025年11月8日に千葉・幕張メッセにて開催したファンクラブ限定ライブ『ANGEL EYES限定イベント2025』の第2部『MCZ Neo Galaxy Tour -無限の宇宙-』から、VR映えする楽曲をセレクトしたVRシアター。ステージ最前列に仕込まれた3台のVRカメラを編集し、最前列センターという“神席”からステージを体験できるばかりではなく、推しがどのポジションにいても追いかけ続けることができるVR映像となっている。
3月14日から16日に神奈川・ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらいで開催され好評を博した同VRシアターが、4月18日、19日に大阪・なんばパークスシネマで開催される。
大阪公演のチケットが3月19日より販売開始となる。声出しOK、ペンライトOKの応援上映回も用意されている。詳細は公演の特設サイトで確認できる。
■『ももいろクローバーZ VRシアター「MCZ Neo Galaxy Tour -無限の宇宙-」Digest』大阪
日程：4月18日（土）〜4月19日（日）
会場：大阪・なんばパークスシネマ
■上映楽曲
上球物語 -Carpe diem-
LOST CHILD
Moon Revenge
BIRTH Φ BIRTH
stay gold
Event Horizon
猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」
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『「MCZ Neo Galaxy Tour -無限の宇宙-」Digest VRシアター』は、ももいろクローバーZが、2025年11月8日に千葉・幕張メッセにて開催したファンクラブ限定ライブ『ANGEL EYES限定イベント2025』の第2部『MCZ Neo Galaxy Tour -無限の宇宙-』から、VR映えする楽曲をセレクトしたVRシアター。ステージ最前列に仕込まれた3台のVRカメラを編集し、最前列センターという“神席”からステージを体験できるばかりではなく、推しがどのポジションにいても追いかけ続けることができるVR映像となっている。
大阪公演のチケットが3月19日より販売開始となる。声出しOK、ペンライトOKの応援上映回も用意されている。詳細は公演の特設サイトで確認できる。
■『ももいろクローバーZ VRシアター「MCZ Neo Galaxy Tour -無限の宇宙-」Digest』大阪
日程：4月18日（土）〜4月19日（日）
会場：大阪・なんばパークスシネマ
■上映楽曲
上球物語 -Carpe diem-
LOST CHILD
Moon Revenge
BIRTH Φ BIRTH
stay gold
Event Horizon
猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」