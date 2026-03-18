　日本女子代表(なでしこジャパン)は18日、女子アジアカップの準決勝で韓国女子代表と対戦する。日本時間午後6時のキックオフを前にスターティングメンバーを発表した。

　準々決勝から先発を7人変更。MF長谷川唯は全試合スタメンを継続している。

　予想布陣は4-3-3。GKは山下杏也加、4バックは左から北川ひかる、DF熊谷紗希、DF高橋はな、DF古賀塔子。アンカーはMF長野風花、インサイドハーフは左が長谷川、右がMF宮澤ひなた。前線3人は左からMF藤野あおば、FW植木理子、MF浜野まいかが並ぶとみられる。

　準々決勝でフィリピンに7-0と快勝し、来年にブラジルで行われる女子ワールドカップ出場権を掴んだ日本。2大会ぶり3回目の優勝を目指し、決勝進出を懸けた大一番に臨む。

<出場メンバー>

[日本]

▽先発

GK 1 山下杏也加(マンチェスター・シティ)

DF 13 北川ひかる(エバートン)

DF 4 熊谷紗希(ロンドン・シティ・ライオネス)

DF 5 高橋はな(三菱重工浦和レッズレディース)

DF 6 古賀塔子(トッテナム)

MF 10 長野風花(リバプール)

MF 14 長谷川唯(マンチェスター・シティ/Cap)

MF 7 宮澤ひなた(マンチェスター・ユナイテッド)

MF 15 藤野あおば(マンチェスター・シティ)

MF 17 浜野まいか(トッテナム)

FW 9 植木理子(ウエスト・ハム)

▽控え

GK 12 平尾知佳(グラナダ)

GK 23 大熊茜(INAC神戸レオネッサ)

DF 2 清水梨紗(リバプール)

DF 3 南萌華(ブライトン)

MF 8 清家貴子(ブライトン)

FW 11 田中美南(ユタ・ロイヤルズ)

DF 16 山本柚月(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)

MF 18 林穂之香(エバートン)

MF 19 谷川萌々子(バイエルン)

MF 20 松窪真心(ノースカロライナ・カレッジ)

DF 21 守屋都弥(ユタ・ロイヤルズ)

MF 24 成宮唯(INAC神戸レオネッサ)

FW 25 千葉玲海菜(フランクフルト)

FW 26 土方麻椰(アストン・ビラ)

監督

ニルス・ニールセン