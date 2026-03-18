シンガー・ソングライター星野源（45）が、17日深夜放送のニッポン放送「星野源のオールナイトニッポン」（火曜深夜1時）に出演。4月から「オールナイトニッポン」火曜日のパーソナリティーに決まったサカナクション山口一郎（45）に言及した。

星野は3月いっぱいで火曜のパーソナリティーを卒業。後任として山口が発表され「一郎さんも会見で言ってたっぽいんだけど、『最近疎遠で』って。『なかなか会ってない』って」と自身と縁遠くなっていると話していたことについて、「そうなんですよ。特に本当にマジで理由ないんですけど、なんかたまたま疎遠っていうか、連絡全然取ってないですね」と語った。

山口とはソロデビューしてからの付き合いで「一郎さんと二人で『サケノサカナ』って番組をUstreamでやってたことがあって」と共演を振り返りつつ、「でも別に何かがあったわけではなく、何となく連絡を取らないまま、10年までたってないけど。だから全然やりとりしてないんですけど」と明かした。

これから深夜の生放送を務める山口に対しては「『オールナイトニッポン』の1部って、どう言ったらいいんだろうな…健康に悪いです」とぶっちゃけ。「心と体には全然よくない！」と大笑いし、「これは僕が身をもって保証できることです。だからちょっと心配。ちょっと心配です」と体調を気遣った。

山口とは同い年で「僕も始まったのが10年前で、35（歳）か。まだ30代でめっちゃ無理できたけど、ここから始まるっていうのはかなり大変かもしれないんですけど。ぜひ頑張っていただきたい」とエールを送った。