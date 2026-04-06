ロックバンド「サカナクション」のボーカル・山口一郎（45）が6日、都内でイヤホンメーカー「shokz」の2026年春新商品発表会に出席した。新商品の次世代オープンイヤー型イヤホン「OpenFitPro」を着用して登壇。前々から当社のイヤホンを愛用しており、新商品も「これつけてそのままお風呂入る。髪洗うときだけ外す」と、一日中装着するほど気に入っている様子。自身の耳は特殊なようで「僕、耳がめちゃくちゃ大きいんです