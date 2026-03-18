岩崎宏美＆大竹しのぶ、初のデュエットが実現！明石家さんまからのメッセージに「また話を作ってる！」（大竹）

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岩崎宏美と大竹しのぶが、4月2日に放送される『SONGS』に出演する。

■リスペクトしあうふたりの関係性に迫る

1975年のデビュー以来、歌手として第一線を走り続け、2025年に50周年を迎えた岩崎宏美。同じく1975年に本格的に俳優デビューを果たし、映画やドラマ、舞台で活躍を続ける大竹しのぶ。

別々の道を歩んできたふたりだが、実は親交が深く、頻繁に連絡を取り合う仲だという。今回の『SONGS』では、そんな岩崎宏美と大竹しのぶの出会いから現在までを辿り、リスペクトしあうふたりの関係性に迫る。

番組責任者・大泉洋とのトークでは、ふたりが共演したドラマ『男女7人秋物語』の裏話で大盛り上がり。“きっかけは明石家さんま？”共演した手塚理美が語るふたりが距離を縮めた理由とは？ さんまからの爆笑メッセージに「また話を作ってる！」と大竹が反論する場面も。

さらに、ふたりが初めて出会った音楽番組や、デビュー当初のレコードジャケット撮影話など、秘蔵エピソード満載でお届け。

スタジオパフォーマンスでは、互いのリクエスト曲を披露。岩崎は大竹からのリクエストで「思秋期」、大竹は岩崎からのリクエストで山口百恵の「絶体絶命」を歌唱する。

岩崎宏美・大竹しのぶ初のデュエットも実現し、ふたりが憧れるさだまさしの「主人公」を披露。ふたりが感激した、さだからのスペシャルメッセージも紹介される。

■番組情報

NHK総合『SONGS 岩崎宏美 大竹しのぶ』

04/02（木）22:00～22:45

再放送：04/06（月）24:35～25:20

出演：岩崎宏美 大竹しのぶ 大泉洋

インタビュー出演：明石家さんま さだまさし 手塚理美

【歌唱曲】

「思秋期」岩崎宏美

「絶体絶命」（山口百恵）大竹しのぶ

「主人公」（さだまさし）岩崎宏美・大竹しのぶ

■関連リンク

『SONGS』番組サイト

https://one.nhk/songs

岩崎宏美 OFFICIAL SITE

https://www.three-g-company.co.jp/

大竹しのぶ OFFICIAL SITE

http://www.otake-shinobu.com/