まさかここまでパフォーマンスレベルが上がると予想できただろうか。14日に行われたプレミアリーグ第30節のアストン・ヴィラ戦で先制点を決めたマンチェスター・ユナイテッドMFカゼミロは、これが今季リーグ戦7ゴール目だった。一昨季と昨季は1ゴールずつだったため、この得点数増加は非常に興味深い。



特に昨季のカゼミロは動きにキレがないと指摘されることもあり、レアル・マドリードで活躍していた頃とは別人だった。昨季限りでのマンUからの退団案も浮上していたが、今季は良い頃のカゼミロが戻ってきている。





英『Daily Mail』によると、クラブOBニッキー・バット氏も第2の人生が始まったと驚いている。「ここ1、2シーズンの彼は脚力が衰えたと思っていたし、少し過小評価していたかもしれない。しかし、カゼミロはまさに第2の人生を始めたね。今季はすでに7ゴールを決めている。6、7カ月前は足が重くてピッチを動き回れないように見えたけど、互いのポジショニングや役割がはっきり分かっているチームメイトとプレイすることで、驚くほど調子は上がっている」カゼミロは今季限りでマンUを退団することになっているが、代わりを見つけるのは簡単ではない。マンU側もカゼミロがここまで復活するとは予想外だったか。