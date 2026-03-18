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WAONポイント統合で何が変わる？「イオンカードセレクト」が高還元率カードとして“実質強化”された仕組みを解説

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YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「【2026年3月～】WAON POINT統合＝イオンカードセレクト実質強化！Vポイント交換＆ウエル活がさらにお得に【PR】」と題した動画を公開。2026年3月以降に順次統合されるWAONポイントの変更点と、それに伴い「イオンカードセレクト」がよりお得になる仕組みを解説した。



これまでWAONのポイントサービスには、カタカナ表記の「電子マネーWAONポイント」とアルファベット表記の「WAON POINT」の2種類が存在し、それぞれ貯まり方や使い道が異なるため「非常にわかりにくい」状況だった。今回の改定で、これらが使い道の豊富なアルファベット表記の「WAON POINT」に一本化される。



動画では、このポイント統合によって「イオンカードセレクト」が実質的に強化されたと解説する。同カードは、クレジットカード・電子マネーWAON・イオン銀行キャッシュカードの3つの機能が1つになったもので、数あるイオンカードの中で唯一、WAONへのオートチャージで0.5%のポイント還元を受けられるという大きなメリットがある。



これまで、このオートチャージで貯まるポイントは、WAONへの再チャージにしか使えないカタカナ表記の「電子マネーWAONポイント」だった。しかし、今回の統合により、貯まるポイントが「ウエル活」やポイント投資にも使える利便性の高いアルファベット表記の「WAON POINT」になるため、カードの価値が大幅に向上するという。



イオンカードセレクトを使えば、オートチャージで0.5%還元、さらにチャージした電子マネーWAONでの支払いで0.5%還元（イオングループ対象店では1%還元）と、ポイントの二重取りが可能だ。これにより、イオングループ以外での支払いでは合計1.0%、イオングループの店舗では合計1.5%という高い還元率を実現できる。



WAONポイントの統合は、これまで複雑だったポイント制度を分かりやすくするだけでなく、特に「イオンカードセレクト」の利便性と還元率を飛躍的に向上させる大きな改善点だと言える。動画ではこのほか、映画鑑賞がお得になる「イオンカード（ミニオンズ）」や、ウエルシアでの還元率が常時3%以上になる「ウエルシアカード」など、利用シーンに合わせたおすすめのイオンカードも紹介している。