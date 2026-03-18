「宅配ピザ×ベビースター」！限定コラボでパリッポリッの新食感、味は「台湾ミンチ」＆「ハッピーマヨ」

宅配ピザに“あのスナック”を大胆トッピング。東海三県で展開する『アオキーズ・ピザ』で、「ベビースターラーメン」を使ったコラボピザが登場します。パリッポリッとした食感が楽しい期間限定メニューです。

ベビースターの“ザク旨”食感をピザで楽しむ

おやつカンパニーは、宅配ピザチェーン『アオキーズ・ピザ』とのコラボレーションとして、「ベビースターラーメン」をトッピングした限定ピザを販売します。販売期間は2026年3月18日から5月17日まで。東海三県を中心に展開する『アオキーズ・ピザ』で期間限定で展開されます。

今回の企画は、おやつカンパニーが業界やジャンルを超え“みんなで一緒に”楽しめる取り組みとして展開する「#こんなとこにもベビースター」企画の第21弾として実施されるもの。

コラボレーションの相手となる『アオキーズ・ピザ』は、愛知県名古屋市発祥の宅配ピザチェーン。1987年の創業以来、オリジナリティあふれるピザメニューとボリューム感で愛知・岐阜・三重の東海三県で親しまれていて、今回の企画は三重県に本社を置くおやつカンパニーとの東海地区コラボとなりました。

今回登場する限定メニューは、ベビースターラーメンを大胆にトッピングした“ザク旨”の新感覚ピザ。ベビースターの濃厚さや香ばしさに加え、パリッポリッとした独特の食感が味わえるのが特徴です。

ラインナップは3種類で、まず「ベビースター 台湾ミンチピザ」は、これまた名古屋メシの台湾ミンチの旨辛さにもやしのシャキッとした食感、さらににらの香りを組み合わせた一枚。ベビースターラーメンの食感とともに、クセになる大人の味わいに仕上げています。

ベビースター 台湾ミンチピザ

一方、「ベビースター ハッピーマヨピザ」は、ツナ、ベーコン、コーンを合わせ、マヨネーズで仕上げたまろやかな味わい。カラフルな具材とベビースターラーメンの食感が楽しい、思わず笑顔になる一枚です。

ベビースター ハッピーマヨピザ

そして、「ベビースター よくばりハーフ＆ハーフピザ」はこれら2枚のハーフ&ハーフ。旨辛の味わいと、やさしいマヨネーズの味わいを一度に味わえます。

ベビースター よくばりハーフ&ハーフピザ

さらに、「ベビースターマシマシ」として対象ピザ1枚に「ベビースターラーメン チキン味(32g)」も付属。ピザに追加して“追いベビースター”として楽しむこともできるようにする、遊び心のある仕掛けです。

ベビースターマシマシ

販売はMサイズ限定で、価格は配達では税込み2800円、持ち帰る場合は25％割引で同2100円。アオキーズ・ピザの公式Xアカウントでは、おやつカンパニーの商品詰め合わせを抽選で10名にプレゼントするキャンペーンも実施中です。

ピザにベビースターを合わせるというユニークな発想は、過去にはベビースター専用ビールや純金ベビースターなど想像の斜め上を行くようなコラボも実現してきたおやつカンパニーならでは。ベビースターの食感でいつものピザとはひと味違う、“ザク旨”体験を楽しんでみては？

ベビースターが宅配ピザと東海地区コラボ、名古屋メシなピザってどんな？（5枚）