MCを岡田准一が務める、日本テレビの新感覚クイズバトル番組『THE FLOOR』（3月28日（土）よる7時〜9時54分放送）。

優勝賞金1000万円を懸け、32人の豪華芸能人たちが1対1のクイズ対決で陣地を奪い合う、前代未聞の陣取りバトル。世界が熱狂する大ヒット番組『THE FLOOR』がついに日本上陸。本日は挑戦者発表第2弾！32人の出演者が出そろった。

◆挑戦者（五十音順）

宇梶剛士、江村美咲、王林、大谷亮平、大友花恋、岡崎体育、小倉優子、尾上右近、片寄涼太（GENERATIONS）、河合郁人、草刈民代、黒田みゆ、クロちゃん（安田大サーカス）、小手伸也、近藤春菜（ハリセンボン）、齊藤京子、佐々木久美、佐藤ミケーラ倭子、陣（THE RAMPAGE）、鈴木亜美、曽野舜太（M!LK）、登坂絵莉、中岡創一（ロッチ）、那須川天心、長谷川雅紀（錦鯉）、みなみかわ、村重杏奈、森迫永依、森田哲矢（さらば青春の光）、柳原可奈子、横尾渉（Kis-My-Ft2）、吉田沙保里

※太字：本日発表の挑戦者

◆見どころ

五輪金メダリストや世界的アスリート、人気芸人、俳優、アイドル…各界から集結したバラエティー豊かな32名の挑戦者たちが、1000万円を懸けた陣取りバトルに挑む。1対1の真剣勝負が連続する中、予想外のジャンルと衝撃の逆転劇が次々と生まれる――。

▼片寄涼太（GENERATIONS） VS 那須川天心

最初の戦いでいきなり夢のカードが実現！対決ジャンルは「夏」。アーティストとプロボクサー、まったく異なるフィールドで活躍する2人が、知識勝負で相まみえる。しかし、幕開けからまさかの展開が…!? 勝負の行方は誰にも読めない、波乱のスタートに！

▼登坂絵莉 VS 吉田沙保里

女子レスリング界を牽引してきた吉田沙保里と、リオ五輪金メダリスト・登坂絵莉。まさかの先輩後輩対決が実現！勝負ジャンルは意外すぎる「3時のおやつ」。最強アスリート2人が、かわいすぎるテーマで火花を散らす。果たして勝つのはどっちだ!?

▼佐々木久美 VS クロちゃん（安田大サーカス）

元日向坂46キャプテン・佐々木久美と、何が飛び出すかわからないクロちゃん。ジャンルはなんと「お笑い芸人」。お笑い好きの佐々木が優位に立つのか、それとも芸人クロちゃんが意地を見せるのか？予測不能の展開の中、2人が真っ向勝負に臨む！

▼鈴木亜美 VS 森田哲矢（さらば青春の光）

歌手・鈴木亜美と、さらば青春の光・森田哲矢が「お寿司」で真剣勝負！一刻千金のスピード感あふれる戦いの中で、一瞬の判断が命運を分ける。一進一退の攻防の末、思わぬ逆転劇も…!?

32人の挑戦者が巨大LEDフロアの陣地を奪い合い、最後の1人になるまで戦い続ける。果たして、最後にフロアを支配し、1000万円を手にするのは誰なのか!?

◆番組公式ホームページ ： https://www.ntv.co.jp/thefloor/

◆番組公式X ： @thefloor_ntv

◆番組公式Instagram ： @thefloor_ntv