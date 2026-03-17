イヒネが根尾から豪快弾

ソフトバンクのイヒネ・イツア内野手は17日、中日とのオープン戦（みずほPayPayドーム）に途中出場し、オープン戦1号を放った。打球速度171.6キロの豪快な一発。SNSでは「飛距離ヤバ〜」「逸材が出てきたやん」と言ったコメントが寄せられた。

この日、7回に柳町達外野手の代走で出場すると、8回2死二塁で迎えた第1打席だった。根尾昂投手のフォークを捉えると、打球はぐんぐん伸びて右中間のテラスを超え、スタンドまで届いた。打球速度171.6キロ、飛距離122.2メートルの一発に本拠地が大歓声に包まれた。

愛知・誉高から2022年ドラフト1位で入団したイヒネは、昨季1軍デビュー。7月にはファーム月間MVPに輝くなど、打率.259、5本塁打44打点、30盗塁と覚醒の兆しを見せていた。

今年は外野に転向し、オープン戦では打数こそ少ないが打率.375をマーク。SNSでは「エグい打球で吹いた」「叫ばざるを得なかった」「うおおおおおおおおおおおお！」と鷹党が歓喜に沸いていた。（Full-Count編集部）