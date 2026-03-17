自転車の盗難被害が後を絶たない鳴門市の駅に、地元の高校生の声で注意を呼び掛けるスピーカーが設置されました。



JR鳴門駅。



駅の横にある駐輪場に設置されていたのは…。



（警察官）

「人が通った際、こういう音声がずっと鳴り続ける」



（防犯スピーカー）

「自転車の盗難事件が増えています」



自転車の盗難に注意を呼び掛ける「防犯スピーカー」です。





（撫養地区の安全を守る会・平松芳健 会長）「撫養駅、鳴門駅の駐輪場の自転車の盗難が多発していまして」2025年、鳴門市で確認された自転車盗は77件。その多くが、高校生が利用する鳴門駅・撫養駅で起きていたことから、地元が費用3万円を負担し、施錠を呼び掛けるスピーカーを設置することになりました。（撫養地区の安全を守る会・平松芳健 会長）「若い高校生の声を入れることによって、防犯意識を高めようかなと」声は、鳴門高校の放送部・宮崎駆眞さんが吹き込みました。（防犯スピーカー）「自転車の鍵、締めましたか？」（鳴門高校 放送部・宮崎 駆眞さん）「自分の声が出てるから、ちょっとお恥ずかしい。今も（鍵を）付けていない人が多いから、ちゃんと付けて盗難防止してほしい」同世代からの呼びかけに高校生は…。（駐輪場を利用する高校生）「鍵をちゃんとかけなきゃダメなんだなと思いました」スピーカーは鳴門駅の2台のほか、鳴門渦潮高校の生徒が録音したものが撫養駅に設置されています。（防犯スピーカー）「鍵のかけ忘れがないかご確認下さい。」2025年、鳴門市で盗難にあった自転車の約8割は、鍵がかかっていませんでした。警察は、ワイヤーロックを使うなど2重施錠を呼び掛けています。