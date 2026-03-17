お笑いコンビ「ハイヒール」のモモコ（62）が17日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。コンビとして東京進出をしなかった理由を明かした。

相方・リンゴとのコンビ結成2年で、関西のお笑い賞レースを総ナメにしたモモコ。番組MCの「ハライチ」澤部佑から「こっちに出てこようみたいなのはなかった？」と聞かれると、モモコは「なかった」と告白。「同期のダウンタウンが出て行く時、“バイバ〜イ、頑張って〜”と思ったけど、私たちは大阪に」と振り返った。

そして「私がデビューしたのは40年以上前なんですけど、大阪で全国ネットとかがあった」と回想。仕事で上京する際は「新幹線にタダで乗れる」「東京でしかない食べ物を食べに行ったりするのは楽しい」との思いはあったが、「別に大阪で事足りてるなと思ってた」と打ち明けた。

また「今までやったら東京に来ても、泊まるところは浜田家に“ゴメン”言うて」と「ダウンタウン」浜田雅功や知人の自宅を利用していたと明かすと、スタジオでは驚きの声が。モモコは「ホテルのお金なんか、よう払わんから」とぶっちゃけた。

さらに「冷蔵庫のいらんドレッシングとかを持って帰ったりしてた」と打ち明けると、一同は爆笑。現在は、長男と長女が東京で就職しており、「息子と娘の家もあるし会いたいから、今は東京の仕事もガンガン来るようにしてる」と話した。

とはいえ「大阪でめっちゃ地味に仕事をしてるんで。漫才もしてるし」とモモコ。「だからめっちゃ（東京に）来てます。また明日も来るし」と語っていた。