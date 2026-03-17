WBC

元プロ野球選手で、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を日本国内で独占配信するネットフリックスのナビゲーターを務める杉谷拳士氏が自身のXを更新。かつて西武でプレーした元助っ人とのまさかの遭遇を報告している。

再会に思わずハグを交わした。杉谷氏は自身のXに「マイアミでまさかの再会」と記して写真を公開。写真内で満面の笑みを浮かべながら杉谷氏と抱き合ったのは2014年から21年まで西武でプレーしたエルネスト・メヒア氏だ。

杉谷氏はナビゲーターとしてWBCが行われている米マイアミで連日取材を続けている。一方、40歳のメヒア氏は日本を準々決勝で破ったベネズエラ出身で、応援の為に現地に駆け付けたようだ。杉谷氏は対戦相手として対峙した当時を「一緒に野球はしてないけど、同じグラウンドで過ごした仲（私はセンターベンチ……）」と回顧している。

最後は「最高のハグ。野球ってやっぱり最高」と再会を喜んだ投稿には、X上のファンから「えーっ なになにこの素敵なハグ」「メヒアさまさまや！」「そのハグはなかなかエモいぜ!」「メヒア元気そうで何より」「メヒアといえば応援歌が神懸かってた」「相手チームの選手までハグできる仲なのですね」といった声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）