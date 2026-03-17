豆腐業界は各社がスイーツ系豆腐バーを新発売【大豆加工品業界動向】

25年度の豆腐市場は、長期的には縮小傾向が続いていたものの、直近では横ばいから微増へと転じている。利便性がある小分けタイプや、豆腐バーなど即食できる商品の定着が寄与した。加えて、健康志向や節約志向の高まりも追い風となった。また、価格改定を経て、価格訴求品と付加価値品で消費の二極化が進んでいる。商品別では、豆腐バーや豆腐を使ったスイーツが大きく伸長している。

アサヒコ、太子食品工業、さとの雪食品の3社からスイーツ系豆腐バーの新商品が発売されたのもトピックスの1つだろう。

アサヒコからは、具材入りのスイーツ系豆腐バーが新発売された。具材入りの豆腐バーが大きく伸長していることを受け、スイーツ系にも具材を入れたという。具材入りにすることで異なる食感が楽しめ、満足感もアップした。ラインアップは、「つぶつぶチョコのショコラ豆腐バー」、「プチプチいちごのチーズケーキ味豆腐バー」、「コロコロあずきの香ばしきなこ豆腐バー」、「ぷるぷるコーヒーゼリーのミルクコーヒー味豆腐バー」の4種だ。

太子食品工業からも、具材入りの「モットーフ 国産豆腐スイーツバー つぶつぶ苺のショコラ」を春限定で発売している。ショコラ味の豆腐バーにドライ苺を練り込み、苺の甘酸っぱさと、つぶつぶとした食感が楽しめる。

MotTOFU 国産豆腐スイーツバー つぶつぶ苺のショコラ

さとの雪食品は「とうふスティック レモン香るアールグレイ」を春夏限定で発売中だ。夏らしさを意識したフレーバーを選定した。飲料商品で広く認知されている組み合わせを参考に開発したとする。

さとの雪食品 とうふスティック レモン香るアールグレイ

油揚げ市場は微増で着地する見込みだ。油揚げや厚揚げは肉の代替として活用する動きが広がっており、吸油率の調整や焼き目加工など、調理性を高めた高付加価値商品の開発が進んでいる。いなり寿司については、米価が高止まりするも、その影響はあまり見られていない。

〈納豆業界は物価高の中で値ごろ感が支持、ひきわり納豆の細かさに選択肢が生まれる〉

納豆市場は、RDS-POS データ(25年1〜12月)によると、金額ベースでは前年比5%増で着地した。物量ベースでは1.4%増となり、前年を超えた。米の高騰を始めとする物価高に伴い、副菜の1つとして値ごろ感のある納豆が食卓に上る頻度が増えている。

特に伸長したのはひきわり納豆だ。7月にテレビ番組で取り上げられて以降、好調が続いた。

特筆すべきは、ひきわり納豆にもバリエーションが生まれつつあることだ。

あづま食品の「国産大きなひきわり」のように、大粒大豆を4分割した商品もあれば、通常のひきわり納豆よりもさらに細かく割った太子食品工業の「国産大豆100%使用 超きざみ国産ひきわり納豆」といった商品もあり、ひきわり納豆の細かさが選択できるようになった。「ビタミンK2を多く含むという健康面だけでなく、使い勝手や食べやすさが浸透してきた」(納豆メーカー)と指摘する声もある。

納豆売り場

〈大豆油糧日報2026年3月17日付〉