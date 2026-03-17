山田花子、シール熱が止まらない次男の姿が“そっくり”と話題「花ちゃんにそっくり似てる!!」「かわいすぎやん！」

山田花子、シール熱が止まらない次男の姿が“そっくり”と話題「花ちゃんにそっくり似てる!!」「かわいすぎやん！」