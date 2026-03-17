山田花子、シール熱が止まらない次男の姿が“そっくり”と話題「花ちゃんにそっくり似てる!!」「かわいすぎやん！」
2児の母でお笑い芸人の山田花子（51）が16日、自身のブログを更新。シール熱が止まらない次男と長男のやり取りを披露した。
【写真】「花ちゃんかと思いました」山田花子にそっくりと話題の次男
山田は「今朝もロナウドちゃんシール熱がおさまりません」と切り出し、朝からシールに夢中な次男の様子を報告。お気に入りのシールを手に、兄（長男）へ熱心に説明を聞いてもらおうとするかわいらしい姿を披露している。
さらに、次男が「1枚あげようか？」と太っ腹な提案をしたものの、お兄ちゃんは「丁寧にお断りしていた」というエピソードも紹介。「聞いてあげるお兄ちゃん優しいね」と、母親としての温かな視線を見せた。
コメント欄には「花ちゃんにそっくり似てる!!」「かわいすぎやん！」「めがねしてない次男くんは、花ちゃんにそっくりでかわいい」「兄弟仲良しですね」「微笑ましい光景！ほっこり！」「本当に花ちゃんかと思いました」などと、次男の姿に反響が集まっている。
【写真】「花ちゃんかと思いました」山田花子にそっくりと話題の次男
山田は「今朝もロナウドちゃんシール熱がおさまりません」と切り出し、朝からシールに夢中な次男の様子を報告。お気に入りのシールを手に、兄（長男）へ熱心に説明を聞いてもらおうとするかわいらしい姿を披露している。
さらに、次男が「1枚あげようか？」と太っ腹な提案をしたものの、お兄ちゃんは「丁寧にお断りしていた」というエピソードも紹介。「聞いてあげるお兄ちゃん優しいね」と、母親としての温かな視線を見せた。
コメント欄には「花ちゃんにそっくり似てる!!」「かわいすぎやん！」「めがねしてない次男くんは、花ちゃんにそっくりでかわいい」「兄弟仲良しですね」「微笑ましい光景！ほっこり！」「本当に花ちゃんかと思いました」などと、次男の姿に反響が集まっている。