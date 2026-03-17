『今日好きチップス』発売決定 オリジナルカードには“おひなさま”ら人気メンバーが集合
「ABEMA」は、オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズ（以下、『今日好き』）において、24日より『今日好きチップス』（税込253円）の販売を開始する。
【写真】美男美女ぞろい！『卒業編2026』参加メンバー
『今日、好きになりました。』シリーズ（以下、『今日好き』）は、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショーで、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。昨年7月放送の『今日、好きになりました。夏休み編2025』では、これまでに放送した『今日好き』全シリーズにおいて、週間視聴者数および番組総視聴者数の最高記録を更新したほか、2016年のABEMA開局以降に配信したすべてのABEMAオリジナル番組における週間視聴者数でも最高記録を更新するなど話題を呼んでいる。
2月16日から『今日、好きになりました。卒業編2026』の放送がスタートした。高校卒業を控える高校3年生を含む、番組史上最多の13人の現役高校生たちが、アラブ首長国の中心都市であるドバイを舞台に3泊4日の恋の旅に向かう。
同商品は、『今日好き』に関連するカードが1枚封入されたチップスで、パッケージには、『今日好き』のオリジナルキャラクターである、「ちゅきのわぐまのちゅきべあ」（以下、ちゅきべあ）が野球のユニフォームに身を包んでいる。オリジナルカードは、「野球のユニフォーム姿の『今日好き』メンバーの限定撮りおろしカード」やちゅきべあのキラカードの全22種。直筆サイン入りカードが封入されていることも。
『今日好き』メンバーは、いおう（榎田一王）、おうが（桜我）、きんご（内田金吾）、しゅん（倉澤俊）、はると（今井暖大）、りくと（森本陸斗）、あおい（永瀬碧）、あやか（伊藤彩華）、あやな（葛西杏也菜）、さら（永瀬さら）、すみれ（表すみれ）、ねね（時田音々）、ひな（長浜広奈）、ひなの（瀬川陽菜乃）、もか（代田萌花）、ゆま（谷村優真）、りあ（米澤りあ）、りのん（相塲星音）、りのん（多田梨音）の19人が参加している。
同商品は、全国一部のファミリーマートにて販売するほか、GiGOクレーンゲームにも登場。また、オンラインストア・Cyber Goods Storeでも購入できる。
【写真】美男美女ぞろい！『卒業編2026』参加メンバー
『今日、好きになりました。』シリーズ（以下、『今日好き』）は、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショーで、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。昨年7月放送の『今日、好きになりました。夏休み編2025』では、これまでに放送した『今日好き』全シリーズにおいて、週間視聴者数および番組総視聴者数の最高記録を更新したほか、2016年のABEMA開局以降に配信したすべてのABEMAオリジナル番組における週間視聴者数でも最高記録を更新するなど話題を呼んでいる。
同商品は、『今日好き』に関連するカードが1枚封入されたチップスで、パッケージには、『今日好き』のオリジナルキャラクターである、「ちゅきのわぐまのちゅきべあ」（以下、ちゅきべあ）が野球のユニフォームに身を包んでいる。オリジナルカードは、「野球のユニフォーム姿の『今日好き』メンバーの限定撮りおろしカード」やちゅきべあのキラカードの全22種。直筆サイン入りカードが封入されていることも。
『今日好き』メンバーは、いおう（榎田一王）、おうが（桜我）、きんご（内田金吾）、しゅん（倉澤俊）、はると（今井暖大）、りくと（森本陸斗）、あおい（永瀬碧）、あやか（伊藤彩華）、あやな（葛西杏也菜）、さら（永瀬さら）、すみれ（表すみれ）、ねね（時田音々）、ひな（長浜広奈）、ひなの（瀬川陽菜乃）、もか（代田萌花）、ゆま（谷村優真）、りあ（米澤りあ）、りのん（相塲星音）、りのん（多田梨音）の19人が参加している。
同商品は、全国一部のファミリーマートにて販売するほか、GiGOクレーンゲームにも登場。また、オンラインストア・Cyber Goods Storeでも購入できる。