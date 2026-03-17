選抜2026注目の逸材（野手編）

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第98回選抜高校野球大会（センバツ）には、プロ注目の有望株が多数集結する。「野手編」では、ひと冬越えての進化が楽しみな好素材を10人紹介しよう。



投げて最速152キロ、打って高校通算30本塁打超えの山梨学院・菰田陽生 photo by Ryuki Matsuhashi





菰田陽生（山梨学院３年／投手・一塁手／194センチ・102キロ／右投右打）

打撃力も未来への希望が溢れる怪童。グラウンドのどこにいても目に留まる巨躯、泰然とした構え、豪快なフォロースルーとロマン要素が盛りだくさん。昨秋の関東大会ではバックスクリーンに放り込みながら、試合後には「少し詰まりました」と大物感漂う感想を述べている。明治神宮大会では未経験の三塁守備にもトライ。ややぎこちない動作ではあったものの、好守を見せてスカウト陣を驚かせた。最速152キロの投手か、高校通算30本超の打者か、それとも本人が希望する二刀流か。山梨学院の吉田洸二監督は語る。「私ごときに適性を判断できるはずがないので、できるだけ選択肢を残してやって、あとは上の世界の指導者にお預けしたい」。怪童の野球人生において、今春の選抜はどんな「通過点」になるのか。



１年夏から甲子園を経験する花巻東・古城大翔 photo by Ryuki Matsuhashi





古城大翔（花巻東３年／三塁手／180センチ・94キロ／右投右打）

４回目の甲子園に挑む右の大砲。父・茂幸さん（元巨人ほか）はバイプレーヤータイプだったが、息子はスラッガータイプ。２年春から木製バットを使用し、昨秋の明治神宮大会では左中間スタンドに放り込んでみせた。昨秋終了時点で高校通算26本塁打をマークしている。一塁に向かって伸びていくスローイングに、俊足とは言えずとも常に先の塁を狙う走塁。ただ打つだけの選手ではない。赤間史弥（３年）とのツイン砲で、今春こそ甲子園に木製バット革命を起こせるか。



左投右打の強打者、花巻東の赤間史弥 photo by Ryuki Matsuhashi





赤間史弥（花巻東３年／左翼手／180センチ・98キロ／左投右打）

バットに仕事をさせる長距離砲。同僚の古城大翔とともに木製バットを携えて打席に立ち、上体を前傾させて構える姿は江藤智（元広島ほか）を彷彿させる。バットヘッドをしならせてとらえた打球は、全方位に伸びていく。変化球を手元まで呼び込み、運ぶように飛ばす技術が光る。昨秋終了時点で高校通算29本塁打を放っているが、まだ全国舞台での一発はない。今春は聖地で目の覚める一撃を打てるか。珍しい「左投右打」で、左投手としても最速141キロを計測する。



抜群の身体能力を誇る横浜の遊撃手・池田聖摩 photo by Ryuki Matsuhashi





池田聖摩（横浜３年／遊撃手／176センチ・78キロ／右投左打）

抜群の身体能力を誇る遊撃手。バットに当たった刹那には動き始めている、バネのある身のこなし。投手としても150キロ近い速球を投げられる強肩。シートノックだけで、遊撃手としての高い資質が伝わってくる。熊本県で過ごした中学時代には陸上でも活躍し、ジャベリックスロー、走り幅跳び、三段跳びの３種目で県王者に輝いた。昨秋は公式戦８試合で６盗塁を決めるなど、走塁技術にも磨きがかかっている。打撃はシャープなスイングが魅力ながら、ひと冬越えて一段と力強さが出てくるか。2026年ドラフト戦線でナンバーワン遊撃手の座をつかめる人材のはずだ。



勝負強いバッティングが光る専大松戸・吉岡伸太朗 photo by Takahiro Kikuchi





吉岡伸太朗（専大松戸３年／捕手／180センチ・95キロ／右投左打）

屈強な打席姿が印象的な強打者。大谷翔平（ドジャース）のように右足を差し出す形のノーステップで呼び込み、鋭いターンで振り抜く。昨秋の関東大会・横浜戦ではドラフト１位候補の織田翔希が投じた148キロの快速球を引っ張り込んで二塁打にし、４対２での勝利につなげた。昨秋の公式戦11試合で打率.471、０本塁打、11打点と主砲らしい働きを見せている。捕手としてブロッキング、スローイングの能力が高まってくると、さらに評価が高まりそうだ。



昨年秋、近畿大会の市和歌山戦でサイクル安打を達成した大阪桐蔭・谷渕瑛仁 photo by Takahiro Kikuchi





谷渕瑛仁（大阪桐蔭３年／一塁手・三塁手／177センチ・77キロ／右投左打）

ひと振りで流れを変えるハードパンチャー。強烈なインパクトで弾き返す打球は、他の打者とは音からして違う。昨秋の近畿大会・市和歌山戦ではプロ注目右腕の丹羽涼介から３安打をマーク。丹羽降板後の最終打席は右翼スタンドに放り込み、サイクルヒットを達成した。昨秋の公式戦10試合で打率.529、２本塁打、17打点と大暴れしている。内野守備に安定感が出てくれば、注目度はさらに増しそうだ。今春は背番号20だが、大阪桐蔭の主砲らしく相手バッテリーに恐怖感を与えるスイングを見せたい。



チームを３季ぶりの甲子園へと導いた中京大中京の荻田翔惺 photo by Sankei Visual





荻田翔惺（中京大中京３年／右翼手／180センチ・93キロ／右投右打）

攻守に存在感を示す実力派外野手。打撃はスイングにキレがあり、力強くコンタクトする。昨秋は主砲として公式戦11試合で打率.395、１本塁打、14打点と活躍し、東海大会優勝に貢献した。右翼守備は後方の飛球に目を切って背走し、好捕できる点が魅力だ。50メートル走６秒２、遠投110メートルと高い身体能力が生きるのは、肉体的に成熟してくるこれからだろう。中学時代は強豪・東海中央ボーイズで全国制覇を経験。横浜の主力選手である小野舜友、江坂佳史とはチームメイトだった。



昨年秋の神宮大会でバックスクリーンに本塁打を放った神戸国際大付・川中鉄平 photo by Takahiro Kikuchi





川中鉄平（神戸国際大付３年／右翼手／183センチ・93キロ／右投左打）

野球場が狭く感じる怪打者。たくましい体つきと豪快なフォロースルーには夢があり、低反発バットということを忘れさせる。昨秋は左太もも裏を負傷しながら、明治神宮大会で高校通算16号をバックスクリーンへ。足を引きずりながら、ダイヤモンドを１周する姿には貫禄があった。昨秋の公式戦14試合で４本塁打と長打力を発揮。打席で構える際に「こ〜い！」と大声で気合を入れ、相手を威嚇する。体重110キロの巨漢打者・石原悠資郎（ゆうじろう・３年）らと組む脅威の強打線で、大会を席巻するか。



中学時代、砲丸投げで青森王者に輝くなど、抜群の身体能力を誇る帝京・目代龍之介 photo by Takahiro Kikuchi





目代龍之介（帝京２年／中堅手／187センチ・94キロ／右投右打）

底知れない可能性を秘めたアスリート型外野手。ストライドの長い走り姿は画になり、将来性が滲み出る。打撃はステイバックのスイングで飛距離を伸ばし、昨秋に公式戦９試合で２本塁打、10打点を記録した。変化球にうまくコンタクトして、ヒットゾーンに運ぶ意外性もある。主砲・安藤丈二（３年）との強力クリーンアップで、名門・復活を印象づけたい。青森で過ごした中学時代は陸上でも活躍し、100メートル走は11秒８を計測。砲丸投げは13メートル70を記録して、青森王者に輝いた。



中学時代から評判の智辯学園・太田蓮 photo by Takahiro Kikuchi





太田蓮（智辯学園２年／右翼手／185センチ・85キロ／右投左打）

末恐ろしい素材型外野手。遠目にも大物感を覚える右翼での立ち姿。躍動感のあるアクション、力強い腕の振りから放たれるレーザービームと、逸材のムードが充満する。京都シニア時代には侍ジャパンU−15代表に選出され、投手としてU−15ワールドカップで３勝を挙げた。高校進学後は外野手として活躍し、昨秋は公式戦打率.444をマークした。まだ発育が止まっておらず、本格的な開花はこれから。スケール感をキープしつつ、技術を高めていきたい未完の大器だ。