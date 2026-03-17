道路に描かれた「謎のひし形」どんな意味？

ドライブ中、ふと路面に目をやると、アスファルトに白線で描かれた「ひし形」のマークが目に飛び込んでくることがあります。

停止線や矢印ほど目立つ存在ではありませんが、実はこれ、ドライバーにとって極めて重要なメッセージ。見落としてはいけない、安全運転のための「予兆」にほかなりません。

【画像】「えっ！」これが道路に描かれた「ひし形」の本当の意味です！（16枚）

このマークが意味するのは、「この先に信号機のない横断歩道、または自転車横断帯がある」という予告です。

基本的には、横断歩道の約30メートル手前にひとつ、さらにその手前10〜20メートルの地点にひとつからふたつ、段階的に設置される決まり。つまり、前方に歩行者が道路を渡る場所があることを、手前の段階からドライバーへ知らせ、注意を促す役割を担っているわけです。

しかし、ひし形マークの認知度は驚くほど低いのが現状。少し前のデータですが、2020年に山梨県警が警察署を訪れた男女約2600人を対象に行ったアンケートでは、意味を正しく答えられなかった人が全体の6割を超えたという結果も出ています。

多くのドライバーが、この重要なサインを「単なる模様」として見過ごしたままハンドルを握っている可能性が浮き彫りとなりました。

一方で、ひし形マークはすべての横断歩道に設置されているわけではありません。

主に「信号機がない場所」や、カーブの先にあって「手前から横断歩道の存在が十分に認識できない道路」を対象に描かれています。ひし形マークが現れたということは、そこが「歩行者との接触リスクが高い、特に注意すべきポイント」であるという警告といえます。

道路交通法（第38条）でも、こうした場所でのルールは厳格です。

横断しようとする歩行者がいないことが明らかな場合を除き、クルマは直前で停止できるような速度で進行しなければなりません。もし実際に歩行者や自転車がいれば、必ず一時停止してその通行を優先させる義務があります。

もし横断しようとする歩行者がいるのにそのまま通行した場合、「横断歩行者等妨害等違反」として、違反点数2点と普通車であれば9000円の反則金が科せられる可能性があります。

また、意外と忘れがちなのが「停車車両」への対応。横断歩道の手前で止まっているクルマがある場合、その横を通り過ぎる前に必ず一時停止しなければならないと規定されています。

これは、停車車両の死角から人が飛び出してくる危険を防ぐための鉄則。さらに、手前30メートル以内での追い越しや追い抜きも、法律で固く禁じられています。

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JAF（日本自動車連盟）が2025年に実施した調査によると、信号機のない横断歩道での一時停止率は、全国平均で56.7%という数字で、過去最高を記録しました。

年々改善傾向にはあり、一時停止のルールが徐々に浸透してきているものの、依然として4割以上のドライバーが歩行者を優先できていないという現実がそこにはあります。

道路に描かれたひし形は、単なる記号ではありません。その先にある「誰かの安全」を守るための、いわば無言の黄色信号といえるでしょう。

もしドライブ中にひし形マークを見かけたら、まずはアクセルから足を離し、周囲を確認する準備を整えることが大切です。

自分自身の運転が、この小さなサインに込められた意図をしっかりと汲み取れているか、今一度、ハンドルを握る姿勢を振り返ってみる必要がありそうです。