お笑いコンビ、スリムクラブの真栄田賢（49）が16日、自身のXを更新。WBCに関する投稿に対する一部ユーザーからの声に“返答”した。

真栄田は15日の更新で、WBC準々決勝のベネズエラ戦で日本が敗れ、連覇を逃した件をめぐりSNS上でさまざまな声が書き込まれていることについて「WBC日本戦終了後に、SNSで、責任は◯◯◯とか書いてる人や、あそこは◯◯を使うべきだったとか素人で恥ずかしくもなく書いてる人ってどんな生活してるんかな」「親に大声でどなってそう。犬とか蹴りそう。あと、ごちそうさまとか言わなそう」などと投稿した。

また同じ芸人では、お笑いコンビ、マテンロウのアントニー（36）も15日夜に自身のXを更新し「たまにしか野球観ないくせに 侍japanと井端監督叩いてる奴！ 俺は許さないぞ！！！」「また、3年後必ず！！！！！」とポストしていた。

一方、フォークシンガー松山千春は15日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」の中でWBCに言及。「井端（弘和）監督に一言言わせていただければ、井端、お前さ、各チームのな。クリーンアップ。3番4番を打つような連中を1番から6番までそろえてるんだもん。大谷が来て鈴木が来て近藤が来てとかだろ。そして吉田正尚が岡本（和真）が来て村上（宗隆）が来てだもんな。これ、日本プロ野球ではクリーンアップ打っている選手なんだぞ？ だから正直いって1発あっても構わない状況だったりするんだけど、それよりももっと走ったり、クリーンヒットを狙ったりするような選手をもっと使ってもよかったんじゃないかなと思うわな」と投げかけた。そして「やっぱりWBCの世界大会出て行くと、日本だってデカいの打てるんだぞみたいな形でいってしまったのが、足をすくわれた気がしますけどね」「選手たちが帰ってきたら、とりあえずよくやったと言ってあげたいなと思いますね。と同時に分かっただろ？ スピードとパワー、これをもっと我々日本人選手はつけなくてはいけないなと。今までの練習では足りないなと。そういうところをしっかり理解してもらいたいなと思いますしね」などと私見を述べていた。

こうした流れを受け、一部ユーザーが16日、千春のこうした発言を報じた一部メディアの記事を引用し「スリムクラブ真栄田 アントニーは、松山千春にも『文句言うな』と、言えよな」とポストした。

真栄田はこのポストを添付し「レベル低い」とこのユーザーの投稿内容に対してぴしゃりと述べつつ、「選手の気持ちを大事にした方が良いよねって話してるのに」と続け、千春発言への理解を示す投稿をした。

すると、さらにこのユーザーが「だからそれ、松山千春にも言えって。人を選ぶな。ボケが」と中傷的表現を含めつつ、真栄田に対してポスト。真栄田はそれを受け、冷静に「みなさん、通報してよいですか」と切り返していた。