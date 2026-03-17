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「時間は平等じゃない、と思うな」脳科学者が断言する“時間との向き合い方”がおかしい

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脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「時間は、みんなに「平等」に与えられている」と題した動画を公開。現代社会における過酷な労働スタイルに触れつつ、時間は誰にでも平等に与えられているという前提に立ち、その使い方を自ら工夫する必要性を説いた。



動画の冒頭で茂木氏は、時間は「みんなに平等に与えられているわけです」と前置きし、1日は誰にとっても24時間であると語り始める。その上で、24時間年中無休を意味する「24/7」や、中国で生まれたとされる「朝9時から夜9時まで週6日間働く」という「996」と呼ばれる働き方を紹介。こうしたハードな働き方が存在する現実を指摘した。



しかし、仕事だけに時間を費やす生き方に対しては「ワークライフバランスっていう意味において」「ライフも必要でしょ」と述べ、人生における仕事以外の時間も重要であるとの見解を示す。外部からの約束やタスクなど、自分ではコントロールできない要因はあるものの、結局は「その中で自分で工夫してやっていくしかない」と断言。時間の使い方は個人の主体的な工夫に委ねられているとした。



茂木氏は、「時間は平等に与えられてるっていうのは、本当に『そうじゃないんだ』って思わない方がいいと思う」と強く主張。「そうなんだね、じゃあ俺はどう使おう、私はどう使おうっていう風に、ぜひ思ってください。時間は平等に与えられていますよ」と視聴者に語りかけ、動画を締めくくった。