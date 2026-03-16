【Mリーグ】ABEMASに悪夢…白鳥翔がオーラス倍満放銃 雷電との直対でまさかの3→4
麻雀のプロリーグ「Mリーグ」が16日に行われ、第1試合に登板した渋谷ABEMAS・白鳥翔（日本プロ麻雀連盟、以下連盟）がオーラスで3着から4着に落ちる悲劇に見舞われた。
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TEAM RAIDEN／雷電の本田朋広（連盟）、U-NEXT Piratesの鈴木優（最高位戦日本プロ麻雀協会）、EX風林火山の勝又健志（連盟）の3者と相まみえた白鳥。残り6試合同士でレギュラーシーズンのボーダーを挟んでわずか20ポイントほどで並ぶABEMASと雷電は、是が非でもトップがほしいだけでなく、着順で相手より1着でも2着でも上を狙いたいところ。
南3に本田が勝又から満貫を和了り、白鳥から満貫ツモ圏外に逃れたオーラス0本場に“事件”が起きた。オーラス・北家の優に白・ドラ3暗刻で、萬子多めの好配牌が入り、そのまま面前で北と1mのシャンポン待ち、混一色を聴牌。優のトップはほぼ確実な状況だったが、Piratesはボーダー争いの望みをつなぐために大きなトップがほしく、素点を稼ぎたい。優は迷わずリーチを宣言する。
ここで優と北持ち持ちだった白鳥が一発放銃。リーチ・一発・北・白・ドラ3・混一色、10翻の16000放銃で、勝又よりもさらに下にもぐってしまい、まさかまさかのラス落ちで終局することに。まさかの結果に実況の日吉辰哉（連盟）は「白鳥まさかの3から4！」「こんなことが待ち受けているとは！ ディズイズ麻雀！ディスイズMリーグ！」と絶叫していた。
インタビューで白鳥はオーラスについて「あの北は打っちゃうと思うので。しょうがないというか。今シーズンはこれまで不運な放銃がなかったので、ようやく一発来たか、って感じですね」と冷静に振り返り、当時は優のリーチ棒が出たことで本田がまくれるチャンスだと思ったと明かした。最後は「今日は雷電さんと最後の直接対決で1戦目は負けてしまいましたが、2戦目は隆晴（多井隆晴・RMU）が出るので、やってくれると思います」とチームメイトに奮起に期待を寄せた。
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