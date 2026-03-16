『天てれ』新シリーズ「grow」3.30放送開始！ アンジェリーナ1／3がテレビ初MC 霜降り、マヂラブ続投
1993年にスタートした今年度から34年目に入るNHK Eテレ『天才てれびくん』の新しいシリーズ『天才てれびくんgrow（グロー）』が、3月30日より毎週月〜木曜17時30分に放送されることが決定。併せて、メインMCをアンジェリーナ1／3が務め、コーナーMCを霜降り明星、マヂカルラブリーが続投、新レギュラーとしてママタルト、紅しょうがが出演することが明らかとなった。
【写真】ラジオパーソナリティとしてひっぱりだこのアンジーことアンジェリーナ1／3がテレビ初MC！
新シリーズでは、イマジネーション（想像力）とグロー（成長）をキーワードに、自分らしい未来を切り開くためのヒントを子どもたちに届ける。「ひろがる 世界は 想像以上！」を合言葉に、多様で多彩なメンバーで、平日の夕方お茶の間を明るく彩る。
メインMCは、ガールズバンド「Gacharic Spin」マイクパフォーマーで、ソロアーティスト「ailly」しても活動、数多くの番組でラジオパーソナリティを務めるアンジェリーナ1／3が担当。時には頼れるお姉さん、時には助け合う仲間として、てれび戦士と一緒にさまざまなことに挑戦する。アンジェリーナ1／3は、今回がNHK初MCとなる。
コーナーMCは、コーナーMCは7年目に突入する霜降り明星と、5年目となるマヂカルラブリーの2組が続投。子どもたちの理想の遊び相手・イマジンとして、てれび戦士とゲームやバトルに全力で挑む。
番組内で“茶の間戦士”と呼ぶテレビの前の子どもたちを鍛える“師範”として、「ママタルト、紅しょうがのパワフルな2組が交代で登場。月〜水曜のリモコンゲームコーナー、リニューアルする木曜生放送で、てれび戦士・茶の間戦士と一緒に“grow”を目指す。ともに、NHK初レギュラー。
ドラマ『イマジネ物語』には、俳優の高橋ひとみ、R‐1決勝進出で注目をあつめるお笑い芸人のしんや、お笑いコンビ・人間横丁の山田蒼士朗が出演する。
メインナレーターは声優の日野聡が務め、“声”でてれび戦士を熱くひっぱる。そして、てれび戦士も新メンバーが加入し、総勢17名でおくる。
『天才てれびくん grow』は、NHK Eテレにて3月30日より毎週月〜木曜17時30分放送。
出演者のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■アンジェリーナ1／3
「子供の頃、天才てれびくんが大好きで てれび戦士になるのが夢だった私がMCを務めさせていただけることになりました！ 大人になってからこうして夢を叶えることができて、幸せです！ てれび戦士のみんなが大好きでたまらないので最高な仲間たちと共に成長していきながらかけがえのない時間を作っていきたいと思います！」
■霜降り明星
・粗品
「あいやしばらく」
・せいや
「てれび戦士たちの天才さをより引き出せるように頑張ります」
■マヂカルラブリー
・村上
「てれび戦士は僕らでは思いつかないような発想で自分なりの必勝法を見つけたりするので、その発想力に負けないようにバシバシ仕切っていこうかなと思っています！ もちろん我々も一緒にgrowしていくという気持ちです。現状、衣装もギリギリなのでこれ以上、私は体がgrowしないように気をつけたいと思います！」
・野田クリスタル
「笑ったり、泣いたり、たまに村上と喧嘩することもあって、てれび戦士の喜怒哀楽がすごいです。みんなマジなので、今回もゲームに本気で取り組んで勝ちにいきたいなと思っています！ 僕なりのgrowを出していこうと思います！ 茶の間戦士。君たち、見マッチョ。茶のマッチョ。」
■紅しょうが
・熊元プロレス
「昔憧れていた、ずっと観ていた天才てれびくんに出られるなんて本当に夢みたいです。てれび戦士にも茶の間戦士にも愛されるかっこいい師範になってみせるで〜〜！！！
・稲田美紀
「学生の頃みんなの帰宅理由になっていたあの『天てれ』に出られるということで今度参加する小学校の同窓会で自慢しまくりたいと思います！」
■ママタルト
・檜原洋平
「天才てれびくんに出させてもらえるとは思ってもいなかった！ テレビの前のみんなのもとに、早く行きたい早く行きたいという感じでたまらぬ毎日を過ごしていたやろう！」
・大鶴肥満
「まーちゃんごめんね。4月より天才てれびくんの一員になります大鶴肥満です。学生時代は塾講師を経験していたので、その経験を活かすことが出来ればと思います！ 『処方された薬は他人にあげてはいけない』とか『お金を触ったあとは手を洗った方がいい』など役立つ知識を教えて子どもたちの成長を手助けしていきます！」
＜ドラマ『イマジネ物語』＞
■高橋ひとみ（ヘビクラ役）
「30年以上続いている大人気の番組に出演させていただけること大変光栄に思います。最近ご一緒させて頂いている俳優さんの中には元てれび戦士だったという方達がたくさんいまして皆さん活躍なさっています。とても身近に思えました。観てくれている子ども達が大人になってもきっと覚えていてくれるだろうと想像すると嬉しくてたまりません。ヘビクラという人物は謎めいていててれび戦士達にとって味方なのかそうではないのか。これからが楽しみです。撮影も今まで経験したことがないバーチャルの世界で毎回ワクワクします。観てくださる皆様方の心に残るヘビクラを演じたいと思います。」
■しんや（カマセ役）
「ラグビー芸人しんやです！ 天才てれびくんにトライ！ てれび戦士たちとスクラム組んで、最強・最高・最前線のワンチームになります！ アジャースト！！！」
■山田蒼士朗（オトリ博士役）
「こんにちは！ オトリ博士役の人間横丁の山田蒼士朗です！ おっとりしているからオトリ博士らしいです！ これを聞いたときに愛着がすごく湧きました！ 初めてのドラマが小さい時に見てた天才てれびくんでとても嬉しいです！ 一生懸命取り組ませてもらいます！」
＜メインナレーター＞
■日野聡
「この度、『天才てれびくんgrow』のナレーションを担当させていただきます声優の日野聡です。歴史ある番組に、メンバーの1 人として参加出来る事をとても光栄に思います。皆様と一緒にたくさんの【楽しい！】を育んでいけたら嬉しいです！ これから、どうぞ宜しくお願いします」
新シリーズでは、イマジネーション（想像力）とグロー（成長）をキーワードに、自分らしい未来を切り開くためのヒントを子どもたちに届ける。「ひろがる 世界は 想像以上！」を合言葉に、多様で多彩なメンバーで、平日の夕方お茶の間を明るく彩る。
メインMCは、ガールズバンド「Gacharic Spin」マイクパフォーマーで、ソロアーティスト「ailly」しても活動、数多くの番組でラジオパーソナリティを務めるアンジェリーナ1／3が担当。時には頼れるお姉さん、時には助け合う仲間として、てれび戦士と一緒にさまざまなことに挑戦する。アンジェリーナ1／3は、今回がNHK初MCとなる。
コーナーMCは、コーナーMCは7年目に突入する霜降り明星と、5年目となるマヂカルラブリーの2組が続投。子どもたちの理想の遊び相手・イマジンとして、てれび戦士とゲームやバトルに全力で挑む。
番組内で“茶の間戦士”と呼ぶテレビの前の子どもたちを鍛える“師範”として、「ママタルト、紅しょうがのパワフルな2組が交代で登場。月〜水曜のリモコンゲームコーナー、リニューアルする木曜生放送で、てれび戦士・茶の間戦士と一緒に“grow”を目指す。ともに、NHK初レギュラー。
ドラマ『イマジネ物語』には、俳優の高橋ひとみ、R‐1決勝進出で注目をあつめるお笑い芸人のしんや、お笑いコンビ・人間横丁の山田蒼士朗が出演する。
メインナレーターは声優の日野聡が務め、“声”でてれび戦士を熱くひっぱる。そして、てれび戦士も新メンバーが加入し、総勢17名でおくる。
『天才てれびくん grow』は、NHK Eテレにて3月30日より毎週月〜木曜17時30分放送。
出演者のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■アンジェリーナ1／3
「子供の頃、天才てれびくんが大好きで てれび戦士になるのが夢だった私がMCを務めさせていただけることになりました！ 大人になってからこうして夢を叶えることができて、幸せです！ てれび戦士のみんなが大好きでたまらないので最高な仲間たちと共に成長していきながらかけがえのない時間を作っていきたいと思います！」
■霜降り明星
・粗品
「あいやしばらく」
・せいや
「てれび戦士たちの天才さをより引き出せるように頑張ります」
■マヂカルラブリー
・村上
「てれび戦士は僕らでは思いつかないような発想で自分なりの必勝法を見つけたりするので、その発想力に負けないようにバシバシ仕切っていこうかなと思っています！ もちろん我々も一緒にgrowしていくという気持ちです。現状、衣装もギリギリなのでこれ以上、私は体がgrowしないように気をつけたいと思います！」
・野田クリスタル
「笑ったり、泣いたり、たまに村上と喧嘩することもあって、てれび戦士の喜怒哀楽がすごいです。みんなマジなので、今回もゲームに本気で取り組んで勝ちにいきたいなと思っています！ 僕なりのgrowを出していこうと思います！ 茶の間戦士。君たち、見マッチョ。茶のマッチョ。」
■紅しょうが
・熊元プロレス
「昔憧れていた、ずっと観ていた天才てれびくんに出られるなんて本当に夢みたいです。てれび戦士にも茶の間戦士にも愛されるかっこいい師範になってみせるで〜〜！！！
・稲田美紀
「学生の頃みんなの帰宅理由になっていたあの『天てれ』に出られるということで今度参加する小学校の同窓会で自慢しまくりたいと思います！」
■ママタルト
・檜原洋平
「天才てれびくんに出させてもらえるとは思ってもいなかった！ テレビの前のみんなのもとに、早く行きたい早く行きたいという感じでたまらぬ毎日を過ごしていたやろう！」
・大鶴肥満
「まーちゃんごめんね。4月より天才てれびくんの一員になります大鶴肥満です。学生時代は塾講師を経験していたので、その経験を活かすことが出来ればと思います！ 『処方された薬は他人にあげてはいけない』とか『お金を触ったあとは手を洗った方がいい』など役立つ知識を教えて子どもたちの成長を手助けしていきます！」
＜ドラマ『イマジネ物語』＞
■高橋ひとみ（ヘビクラ役）
「30年以上続いている大人気の番組に出演させていただけること大変光栄に思います。最近ご一緒させて頂いている俳優さんの中には元てれび戦士だったという方達がたくさんいまして皆さん活躍なさっています。とても身近に思えました。観てくれている子ども達が大人になってもきっと覚えていてくれるだろうと想像すると嬉しくてたまりません。ヘビクラという人物は謎めいていててれび戦士達にとって味方なのかそうではないのか。これからが楽しみです。撮影も今まで経験したことがないバーチャルの世界で毎回ワクワクします。観てくださる皆様方の心に残るヘビクラを演じたいと思います。」
■しんや（カマセ役）
「ラグビー芸人しんやです！ 天才てれびくんにトライ！ てれび戦士たちとスクラム組んで、最強・最高・最前線のワンチームになります！ アジャースト！！！」
■山田蒼士朗（オトリ博士役）
「こんにちは！ オトリ博士役の人間横丁の山田蒼士朗です！ おっとりしているからオトリ博士らしいです！ これを聞いたときに愛着がすごく湧きました！ 初めてのドラマが小さい時に見てた天才てれびくんでとても嬉しいです！ 一生懸命取り組ませてもらいます！」
＜メインナレーター＞
■日野聡
「この度、『天才てれびくんgrow』のナレーションを担当させていただきます声優の日野聡です。歴史ある番組に、メンバーの1 人として参加出来る事をとても光栄に思います。皆様と一緒にたくさんの【楽しい！】を育んでいけたら嬉しいです！ これから、どうぞ宜しくお願いします」