こだわりがなければ最高の選択肢

物価高騰が続く現在、クルマの保有自体が「贅沢」とされる時代になりました。新車価格の上昇に加え、イラン情勢の悪化による燃料費の暴騰が家計の圧迫に拍車をかけています。



このような状況下で、トヨタが販売する軽セダン「ピクシスエポック」が注目を集めています。



新車価格が100万円を切り、優れた燃費性能を持つこのモデルは、コストを重視するユーザーにとって魅力的な選択肢となっているのです。

ピクシスエポックは2012年から販売されているエントリー軽セダンです。ダイハツの「ミライース」をベースとしたOEM車両で、独自の「e：Sテクノロジー」の採用により、徹底的な軽量化とコスト削減を実現しています。

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2017年5月には2代目となる現行モデルが登場しました。ダイハツの新しいクルマづくり思想「DNGA」を導入し、走行性能の向上と一層の低価格化、そして高い経済性を両立させています。

安全面では、衝突被害軽減ブレーキなどを含む先進運転支援システム「スマートアシストIII」を採用。エントリーモデルでありながら、安全性能を大幅に強化しています。

現在販売されているのは2024年9月に一部改良を受けたモデルで、全グレードでスマートアシストIIIが標準装備となりました。

グレード構成は4つのラインナップを用意しています。

ベーシックな「B“SA III”」から始まり、中間グレードの「L“SA III”」「X“SA III”」、そして最上級の「G“SA III”」まで展開されています。最上級グレードにはアルミホイールやオートエアコンなどの装備が追加されます。

エンジンは全車共通で660cc 3気筒自然吸気を搭載し、CVTと組み合わせています。駆動方式はFFと4WDを選択できます。

このパワーユニットには多数の先進技術が採用されています。再循環ガスの効率的な活用、エンジン冷却水とCVTフルードの熱交換システム、点火タイミングの最適化、低粘度オイルの使用などにより、JC08モードで35.2km／L、WLTCモードで25.0km／Lという優秀な燃費を達成しています。

ハイブリッドシステムを持たないクルマとしては最高水準の数値です。

エクステリアデザインでは、先代モデルからスタイリッシュさを向上させつつ、シンプルで飽きのこない造形を採用しました。安定感のあるバンパーデザインと精悍なリアスタイリングにより、エントリーモデルにありがちな安価な印象を回避しています。

インテリアもシンプルな構成ながら、運転のしやすさと親しみやすさを最優先に設計されています。コンパクトで落ち着いた室内空間にまとめられています。

最も注目すべきは価格設定です。ベースグレード「B“SA III”」の価格は99万2200円（消費税込）となっており、国産新車の乗用車では群を抜いた安さを実現しています。

ただし、この最安グレードでは、上級モデルと比較して省かれる装備があります。

ホイールキャップ、カラーバリエーション、LEDヘッドランプ、電動格納ドアミラー、メッキ調の内装加飾などは装備されていません。しかし、マニュアルエアコン、キーレスエントリー、フロントパワーウインドウは標準で備わります。

重要なのは、最安グレードでも安全装備が充実している点です。衝突被害軽減ブレーキ（歩行者対応）、誤発進抑制機能、車線逸脱警報機能などのスマートアシストIIIが全車標準装備となり、「セーフティ・サポートカーS（ワイド）」の認定も受けています。

基本的な安全装備として、ABS、VSC（横滑り防止装置）、デュアルエアバッグも当然装備されており、必要十分な安全性を確保しています。

こうした100万円を下回る価格設定と基本性能の高さを考慮すると、高い性能を求めず、日常の買い物や通勤といった用途には十分な性能を持っていると言えるでしょう。

軽自動車市場では、かつて数十万円という低価格が最大の魅力でしたが、現在では電動化技術や先進運転支援システムの搭載、原材料費の上昇などにより、100万円を超える価格が一般的となっています。

そうした中で、100万円以下のモデルとして残っているのは、ミライースとピクシスエポックのみという状況です。普通車に対するこだわりを捨てれば、新車としては最善の選択肢なのかもしれません。

自動車に限らず、あらゆる商品で物価の高止まりが続く現在、こうした最廉価モデルの存在価値は非常に高まっていると言えるでしょう。