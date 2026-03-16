石川裕大が2度目の期限付移籍終了、宇都宮ブレックスに復帰…山形ワイヴァンズでは5試合に先発出場

山形ワイヴァンズは3月16日、宇都宮ブレックスから加入していた石川裕大の期限付移籍期間が終了したことを発表した。

現在21歳の石川は、176センチ75キロのポイントガード。帝京高校、コンバイン・アカデミーを経て、2024－25シーズンに宇都宮へ加入した。「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」は宇都宮で開幕を迎えると、11月に信州ブレイブウォリアーズへ期限付移籍。8試合に出場して宇都宮へ復帰すると、2月に山形へ期限付移籍し、5試合の先発出場で1試合平均9.4得点1.6アシストを記録した。

石川は山形を通じて「山形ワイヴァンズのブースターの皆様、この度は一ヶ月間本当にありがとうございました。短い期間でしたが、個人としては初めてスタートとして試合に出させていただき、多くのことを学ばせていただきました。怪我で戦力になれずくやしい時期もありましたが、山形での時間は自分の今後のキャリアにとっても大切なものになりました！暖かく迎えてくださったチーム、スタッフ、関係者の皆様、そしてブースターの皆様、本当にありがとうございました。今後もこの経験を自分のキャリアに活かして、より活躍できるように日々精進して参ります。短い期間でしたが本当にありがとうございました」とコメントした。

また、宇都宮も同日に石川の復帰を発表。公式HPで「BREX NATION の皆さま、お久しぶりです。この度、期限付移籍期間終了となり、またブレックスでプレーさせていただくことになりました。山形ワイヴァンズではスタートからたくさん試合に出させていただき、多くのことを学び、経験させていただきました。ワイヴァンズで学んだことや経験を活かし、少しでもより成長した姿を皆さまにお見せできるよう何事も楽しんで取り組んでいき、勝利に貢献できるよう精進して参ります！」と意気込みを語った。