「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１６日正午現在でジャパンディスプレイ<6740.T>が「買い予想数上昇」１位となっている。



１６日の東証プライム市場でＪディスプレが続伸し、１１日につけた１１２円の昨年来高値を更新。計５５００億ドル（約８６兆円）の対米投融資の新たな候補として、政府が同社に米国での最先端ディスプレー工場の運営を打診した、と８日に報道されたことを契機に株価は急伸している。１９日に予定されている日米首脳会談に向けて思惑買いが流入し、信用の売り方の買い戻しも強まっている様子だ。ただ、同社は業績悪化で債務超過の状況にあり、なお株価には強弱感が対立している。



出所：MINKABU PRESS