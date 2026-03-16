「ずば抜けて頭がいい人」の飛ばし読み…見出しだけで要点をつかむコツ

「本を読むのが速い人の秘密」がわかった！

読書中、私たちは文字を脳内で“音”に変換し、その音で理解しています。ポイントは「音の理解速度」。ここを鍛えれば、読書は一気に変わります。本連載は、耳から脳を鍛え、速読力を高める「速聴トレーニング」をお伝えするものです。脳を鍛えることで、理解力、記憶力、集中力もアップします。そのノウハウをまとめた『耳を鍛えて4倍速読』の刊行を記念し、本記事を配信します。

「ずば抜けて頭のいい人」がやっている飛ばし読みとは？

本日は「効率的な読書術」についてお伝えします。

本を読み続けるうちに、「効率よく読めるときほど、実は細部まで読んでいない」という事実に気がつきました。スキミングは、日本語では「飛ばし読み」とも呼ばれます。目的に関係する箇所を素早く見つけるために、重要度の低い部分は読み飛ばすのがポイントです。

科学的な根拠は？

学術的に見ると、スキミングは選択的注意（selective attention）と呼ばれる人間の認知特性を活用した読書法です。人間の脳は、すべてを同じ密度で処理するのではなく、重要な情報に資源を集中的に配分するようにできています。

見出しを見て、不要な箇所は飛ばす

スキミングのコツを1つお伝えします。それは『見出しを見て、不要な箇所は飛ばす』です。

本の見出しは、内容を端的に表現しています。この情報を活用し、自分にとって不要な部分を大胆に飛ばす方法です。具体的な方法をご紹介します。

・章や節の見出しから内容を予測する

・自分の目的に合わない部分は思い切って飛ばす

・読みたい部分だけをピックアップして読む

例えば『投資初心者が読む資産運用入門』という本があったとします。あなたがすでに投資経験者なら「投資とは何か」「証券口座の開き方」といった章は飛ばし、「ポートフォリオの最適化」「税金対策」などの章だけを読むイメージです。

これは構造理解力を活かすアプローチです。見出しを読むだけで内容の80％は予測できるため、不要な部分を飛ばす判断が素早くできるようになります。

（本原稿は『耳を鍛えて4倍速読』の一部抜粋したものです）