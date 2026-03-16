野球塾「J-PARK」代表の福原芳之さんが考える“パパコーチ”のあり方

少年野球の現場で「パパコーチ」はチームに欠かせない存在だが、問題点も少なくないという。度が過ぎる現場介入、自身の子どもとの距離感、他の保護者からの愚痴……。徳島県小松島市にある室内練習場・野球塾「J-PARK」代表の福原芳之さんも、パパコーチを経験した指導者だ。自身の経験を踏まえ、現場で指導する保護者が持つべき“心構え”を説いた。

自身の子どもが所属するチームで指導する場合、どうしても“私情”が入りやすくなる。周囲からも「息子だから試合に出ている」「息子だから熱心に教える」などと見られがちだ。福原さんは息子が所属するチームで指導した際、活動中は口を利かないよう意識するなど完全に“ノータッチ”を貫いた。パパコーチは「そういうもの」と割り切る覚悟が必要になる。

指導現場では監督や他のコーチとの連携が不可欠になる。同じチームで指導法が異なれば、子どもたちが混乱してしまうからだ。福原さんは「意思疎通できる関係性がないと、少しずつ溝ができ、そこから崩壊していくパターンもあります」と警鐘を鳴らす。

「指導方法が合っている合ってないではなく、同じチームなのに指導法が変わるのが一番問題。小学生なら大人から教えてもらうと断ることはできないですよね？ 監督とコーチはある程度、同じ考えを共有する必要はあると思います」

技術的な正解を求める前に、まずは指導者同士が意思疎通を図り、同じ方向を向いて子どもたちに接する環境づくりが求められる。

野球未経験者がコーチを務めることにも、福原さんは肯定的だ。ただし、指導者という肩書きを背負う以上は、相応の責任が伴う。「ある程度の勉強は絶対必要になる」と語る通り、間違った理論を選手に伝えて悪い癖がついた場合、直すのに多大な時間を要するからだ。知識を深める努力を惜しまず、チームのサポーターとして溶け込もうとする姿勢が、周囲からの信頼獲得に繋がっていく。

わが子の成長を間近で見守る喜びを感じながら、指導者として選手全員に平等な情熱を注ぐ。そのバランスを保つことこそが、パパコーチとして長く、楽しく活動を続けるための秘訣といえるだろう。（橋本健吾 / Kengo Hashimoto）