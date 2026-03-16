トヨタ「ハイエース」“究極モデル”に熱視線！

トヨタの「ハイエース」といえば、ワンボックス界隈で不動の地位を築く名車です。

現行の200系は2004年の登場から実に20年を数える超ロングセラーとなりましたが、その節目を祝う特別な一台がファンの熱い視線を集めました。

【画像】超カッコいい！ これが「究極のハイエース」です！（30枚以上）

それが、2025年2月に発表された20周年記念車「ダークプライムS」です。

最上級グレードの「スーパーGL」をベースにしたダークプライムSは、単なる見た目の変更にとどまらない、マニア垂涎の仕上がりを見せています。

まず目を引くのは、そのスポーティな内装でしょう。黒を基調とした室内にはカーボン調のパーツが散りばめられ、シート表皮までカーボン柄で統一。ワンボックスの商用バンであることを忘れさせるような、高級感ただよう精悍な空間が広がっています。

しかし、ダークプライムSの魅力は「走り」にこそあります。搭載される2.8リッター直列4気筒ディーゼルエンジンは、最高出力が151馬力から158馬力へ、最大トルクも30.6kgmから33.7kgmへと引き上げられました。

数字だけ見ると控えめな変化に思えるかもしれませんが、実際にハンドルを握ればその差は歴然です。

そもそも、重い車体を動かすディーゼル車にとって、高回転域のパワー以上に重要なのが低速域のトルクで、ダークプライムSは、1200〜3200rpmという常用域で最大トルクを発生させる仕様となっており、踏み込んだ瞬間から約2トンの巨体をグイグイと加速させます。

この出力強化に合わせ、足回りにも専用チューニングのショックアブソーバーが奢られており、しなやかで心地よい乗り味を実現している点も見逃せません。

外装や装備も特別感にあふれています。フロントグリルは上品な「プラチナサテンメッキ」で彩られ、ヘッドランプカバーにはクリアスモークを採用。さらに利便性も追求されており、ベース車ではオプション扱いの両側パワースライドドアが標準装備されるなど、カスタム派も納得の充実ぶりです。

価格（消費税込）は、2WDが420万円、4WDが450万1200円。いずれも400万円を超える設定ですが、これだけの専用装備と走行性能の向上を考えれば、むしろ割安にさえ感じられます。

積載性だけでなく走りにも妥協したくないファンにとって、まさに元が取れる“究極のハイエース”といえるでしょう。

ただし残念ながら2026年1月13日に実施された一部改良で、この特別仕様車はラインナップから外れています。わずか1年余りで消えてしまった幻のモデルとして、ダークプライムSは今後もコアなファンから根強い支持を集め続けそうです。