好き＆行ってみたい「神奈川県の道の駅」ランキング！ 「足柄・金太郎のふるさと」を超える1位は？【2026年調査】

好き＆行ってみたい「神奈川県の道の駅」ランキング！ 「足柄・金太郎のふるさと」を超える1位は？【2026年調査】