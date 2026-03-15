好き＆行ってみたい「神奈川県の道の駅」ランキング！ 「足柄・金太郎のふるさと」を超える1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年2月26日に全国の10〜60代の男女250人を対象に、「道の駅」に関するアンケートを実施しました。今回の記事では、「神奈川県の道の駅」を対象としたランキングを紹介します。
神奈川県には、多くの道の駅がありさまざまなサービスを提供中です。それでは、「好き＆行ってみたい神奈川県の道の駅」ランキングの結果を見ていきましょう。
【5位までの全ランキング結果を見る】
施設内の農産物直売所では、地元の新鮮な野菜や果物をはじめ、足柄茶、足柄牛をテーマに開発したオリジナル商品を多数販売。レストランでは、相州牛・やまゆりポークを使ったメニューや、足柄茶を使った茶そば、金太郎みるくソフト、足柄茶ソフトなどが食べられます。
▼回答者コメント
「金太郎のイラストがとてもかわいい。アイスクリームがおいしそう」（30代女性／埼玉県）
「金太郎伝説をテーマにした地域色豊かな道の駅ですし、地元食材グルメも充実している」（60代男性／神奈川県）
「戦国時代の要衝・小田原城から車で寄りやすく、観光の拠点として優秀だから」（40代女性／鹿児島県）
県内で最初の道の駅となり、国道1号線の静岡県との県境に位置し、天気のいい日には富士山が展望できることでも人気。展望台もあり、周辺の景色を楽しめるのもうれしいポイントです。軽食コーナーでは、ダシが自慢のそばやうどんなどを提供。売店ではさまざまな箱根土産を買うことができ、多くの観光客に愛されています。
▼回答者コメント
「景観が良さそうで行きたい」（30代女性／石川県）
「標高が高くて素晴らしいビュースポットがある」（40代女性／福島県）
「たまに箱根神社に行くが、何度か寄ったことがあり居心地がよかった」（40代男性／静岡県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:ゆるま 小林)
神奈川県には、多くの道の駅がありさまざまなサービスを提供中です。それでは、「好き＆行ってみたい神奈川県の道の駅」ランキングの結果を見ていきましょう。
2位：足柄・金太郎のふるさと（南足柄市）／63票2位に選ばれたのは「足柄・金太郎のふるさと」です。南足柄市にある道の駅で、地元の名産品となる相州牛や足柄茶をテーマにした商品やグルメを楽しめます。
施設内の農産物直売所では、地元の新鮮な野菜や果物をはじめ、足柄茶、足柄牛をテーマに開発したオリジナル商品を多数販売。レストランでは、相州牛・やまゆりポークを使ったメニューや、足柄茶を使った茶そば、金太郎みるくソフト、足柄茶ソフトなどが食べられます。
▼回答者コメント
「金太郎のイラストがとてもかわいい。アイスクリームがおいしそう」（30代女性／埼玉県）
「金太郎伝説をテーマにした地域色豊かな道の駅ですし、地元食材グルメも充実している」（60代男性／神奈川県）
「戦国時代の要衝・小田原城から車で寄りやすく、観光の拠点として優秀だから」（40代女性／鹿児島県）
1位：箱根峠（足柄下郡箱根町）／101票1位は「箱根峠」でした。足柄下郡箱根町にある道の駅で、芦ノ湖を望む絶景など大自然を堪能できます。
県内で最初の道の駅となり、国道1号線の静岡県との県境に位置し、天気のいい日には富士山が展望できることでも人気。展望台もあり、周辺の景色を楽しめるのもうれしいポイントです。軽食コーナーでは、ダシが自慢のそばやうどんなどを提供。売店ではさまざまな箱根土産を買うことができ、多くの観光客に愛されています。
▼回答者コメント
「景観が良さそうで行きたい」（30代女性／石川県）
「標高が高くて素晴らしいビュースポットがある」（40代女性／福島県）
「たまに箱根神社に行くが、何度か寄ったことがあり居心地がよかった」（40代男性／静岡県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:ゆるま 小林)