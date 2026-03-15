渡辺美奈代、彩り鮮やか夕食メニュー＆米粉パンケーキ披露
歌手でタレントの渡辺美奈代が12日、オフィシャルブログを更新。トマトをたっぷり使った彩り鮮やかな夕食メニューを披露し、ファンから反響を呼んでいる。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
この日、渡辺は立て続けに「夕食の準備」「トマトパスタ」「ブロッコリーで一品」と題したブログを更新すると、トマトを湯むきする工程などの写真とともに頂き物のトマトを使った料理の準備を報告。「今日はトマトパスタに」「ブロッコリーのガーリックソテー」とメニューを明かし、料理中の写真も複数枚公開。
続けて「夜ごはん」と題したブログでは、トマトをたっぷり使ったトマトパスタに加え、ガーリックチップを合わせた彩り豊かなブロッコリーのガーリックソテー、香ばしく揚げられたチキンなどが並んだ食卓を披露し、「トマトが美味しい」と満足そうにつづった。
さらに食後には「米粉で」として簡単スイーツ作りにも挑戦したといい、「米粉のふんわりパンケーキ」と題したブログでは、ふっくら焼き上げたパンケーキの上にバターが添えられた写真を公開し、「みんなから美味しいーいただきました」と家族から好評だったことを明かした。
最後は「リセット」と題して、綺麗に片付けられたキッチンの写真とともに「キッチンリセット 完了」とつづり、一日の料理を締めくくった。
これらの投稿にファンから「美奈代さんのお夕食のご準備ブログ！嬉しい」「美味しそうトマト」「美味しいフレッシュトマトで…トマトパスタ絶対美味しい」「既に 美味しそう」「皆んな大好きな トマトパスタ」「ブロッコリー食べたくなり買ってきました」「彩り綺麗で…素敵な夜ごはん！」「とっても美味しそう」「いつも いつも とっても美味しそう」「どれも美味しそう」「唐揚げもですか食べたくなります」「絵本に出てくるパンケーキみたい」「可愛くて…美味しそう」「米粉のパンケーキめっちゃ美味しそう」や「ピカピカ」「美奈代さん、お疲れ様でした」「ごゆっくりされて下さいませ」などの声が寄せられている。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
続けて「夜ごはん」と題したブログでは、トマトをたっぷり使ったトマトパスタに加え、ガーリックチップを合わせた彩り豊かなブロッコリーのガーリックソテー、香ばしく揚げられたチキンなどが並んだ食卓を披露し、「トマトが美味しい」と満足そうにつづった。
さらに食後には「米粉で」として簡単スイーツ作りにも挑戦したといい、「米粉のふんわりパンケーキ」と題したブログでは、ふっくら焼き上げたパンケーキの上にバターが添えられた写真を公開し、「みんなから美味しいーいただきました」と家族から好評だったことを明かした。
最後は「リセット」と題して、綺麗に片付けられたキッチンの写真とともに「キッチンリセット 完了」とつづり、一日の料理を締めくくった。
これらの投稿にファンから「美奈代さんのお夕食のご準備ブログ！嬉しい」「美味しそうトマト」「美味しいフレッシュトマトで…トマトパスタ絶対美味しい」「既に 美味しそう」「皆んな大好きな トマトパスタ」「ブロッコリー食べたくなり買ってきました」「彩り綺麗で…素敵な夜ごはん！」「とっても美味しそう」「いつも いつも とっても美味しそう」「どれも美味しそう」「唐揚げもですか食べたくなります」「絵本に出てくるパンケーキみたい」「可愛くて…美味しそう」「米粉のパンケーキめっちゃ美味しそう」や「ピカピカ」「美奈代さん、お疲れ様でした」「ごゆっくりされて下さいませ」などの声が寄せられている。