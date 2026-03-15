『やりすぎ都市伝説2026春』“Mr.都市伝説”関暁夫が「人類と宇宙の真実」に迫る 「下北沢タイムスリップ事件」の追加取材も【出演者一覧】
テレビ東京は22日、『ウソかホントかわからない やりすぎ都市伝説2026春』（後6：30）を放送する。
【番組カット】初登場のメンバーも！豪華都市伝説テラー
今田耕司、東野幸治、千原兄弟、野性爆弾が司会を務める本番組は、“ウソかホントかわからないけどどうしても伝えたい話”を持つ都市伝説テラーたちが集結し、さまざまなジャンルの驚きの話を語り尽くす。ゲストには小倉優子、北山宏光、本田望結、元日向坂46丹生明里を迎える。
テラーにはおなじみの奥田修二（ガクテンソク）やロッシー（野性爆弾）らに加え、レインボーやママタルトといった初登場の面々も参戦。「2026年11月に人類滅亡の予言!?」「昨年の7月5日大災難説に続いて、新たな2つの予言が…！」「およそ60年前に発表されていた謎の予言の中身とは!?」。さらに「デパ地下が地下にある本当の理由」「パズルが世界で人気のワケ」といったものから、「スマホカレンダーに隠された1582年空白の10日間」「女性の肘に隠された秘密」のような今すぐ試してみたくなるような都市伝説まで。今回もバラエティ豊かなラインナップを35連発たっぷりと届ける。
昨年末の放送で大反響があった「下北沢タイムスリップ事件」。流れ星☆ちゅうえいと鐘崎リリカが遭遇した、番組史上“最も不可解な怪事件”に迫るべく、下北沢を知る人物7人に追加取材を敢行。するとタイムスリップではなかったかもしれない「新たな説」が浮上する。松重豊、甲本ヒロトとともに下北沢でアルバイトをしていた梶原善も参戦し、時空が止まった体験を語る。
これまで数々の都市伝説を通じて世界の真実を暴いてきたMr.都市伝説・関暁夫。今回はついに、「人類と宇宙の真実」に迫る。関が今回注目したのは、超大国アメリカがひた隠しにしてきたとされる「地球外生命体とのつながり」と「裏の歴史」。その鍵を握るのが、今世界で注目される「UAP（未確認異常現象）公聴会」。政府関係者や軍関係者らが証言するこの場で次々と語られたのは、アメリカ政府による地球外生命体の遺体回収の可能性、そしてアメリカ国防総省内で行われた宇宙人に関する非公式な議論。ついに要人たちが認め始めた「宇宙人の存在」…。これまで当番組が宇宙人に関する取材を通して視聴者に投げかけてきた数々の“点”が、ついに“線”となってつながる。「2026年から2039年に向け“情報開示”が進み、地球外生命体の存在がより明るみに出てくる。新たなゲートが開いていく」関が放ったこの言葉が持つ意味とは。
『やりすぎ都市伝説2026春』の放送に先駆けて、20日午後3時10分から2026春直前SPの放送が決定した。テラーが語る「珠玉の怪談」を公開する。
【出演者】
司会：今田耕司、東野幸治、千原兄弟、野性爆弾
ゲスト：梶原善、筧美和子、小倉優子、北山宏光、本田望結、丹生明里
都市伝説外伝：Mr.都市伝説 関暁夫
都市伝説テラー：奥田修二（ガクテンソク）、初瀬悠太（ななまがり）、長谷川雅紀（錦鯉）、バッテリィズ、ママタルト、リンダカラー∞・Den、レインボー、安藤なつ（メイプル超合金）、植田紫帆（オダウエダ）、CRAZY COCO、福田麻貴（3時のヒロイン）、薄幸（納言）、山崎ケイ（※崎＝たつさき／相席スタート）、吉田結衣（カーネーション）、流れ星☆ちゅうえい、鐘崎リリカ
【番組カット】初登場のメンバーも！豪華都市伝説テラー
今田耕司、東野幸治、千原兄弟、野性爆弾が司会を務める本番組は、“ウソかホントかわからないけどどうしても伝えたい話”を持つ都市伝説テラーたちが集結し、さまざまなジャンルの驚きの話を語り尽くす。ゲストには小倉優子、北山宏光、本田望結、元日向坂46丹生明里を迎える。
昨年末の放送で大反響があった「下北沢タイムスリップ事件」。流れ星☆ちゅうえいと鐘崎リリカが遭遇した、番組史上“最も不可解な怪事件”に迫るべく、下北沢を知る人物7人に追加取材を敢行。するとタイムスリップではなかったかもしれない「新たな説」が浮上する。松重豊、甲本ヒロトとともに下北沢でアルバイトをしていた梶原善も参戦し、時空が止まった体験を語る。
これまで数々の都市伝説を通じて世界の真実を暴いてきたMr.都市伝説・関暁夫。今回はついに、「人類と宇宙の真実」に迫る。関が今回注目したのは、超大国アメリカがひた隠しにしてきたとされる「地球外生命体とのつながり」と「裏の歴史」。その鍵を握るのが、今世界で注目される「UAP（未確認異常現象）公聴会」。政府関係者や軍関係者らが証言するこの場で次々と語られたのは、アメリカ政府による地球外生命体の遺体回収の可能性、そしてアメリカ国防総省内で行われた宇宙人に関する非公式な議論。ついに要人たちが認め始めた「宇宙人の存在」…。これまで当番組が宇宙人に関する取材を通して視聴者に投げかけてきた数々の“点”が、ついに“線”となってつながる。「2026年から2039年に向け“情報開示”が進み、地球外生命体の存在がより明るみに出てくる。新たなゲートが開いていく」関が放ったこの言葉が持つ意味とは。
『やりすぎ都市伝説2026春』の放送に先駆けて、20日午後3時10分から2026春直前SPの放送が決定した。テラーが語る「珠玉の怪談」を公開する。
【出演者】
司会：今田耕司、東野幸治、千原兄弟、野性爆弾
ゲスト：梶原善、筧美和子、小倉優子、北山宏光、本田望結、丹生明里
都市伝説外伝：Mr.都市伝説 関暁夫
都市伝説テラー：奥田修二（ガクテンソク）、初瀬悠太（ななまがり）、長谷川雅紀（錦鯉）、バッテリィズ、ママタルト、リンダカラー∞・Den、レインボー、安藤なつ（メイプル超合金）、植田紫帆（オダウエダ）、CRAZY COCO、福田麻貴（3時のヒロイン）、薄幸（納言）、山崎ケイ（※崎＝たつさき／相席スタート）、吉田結衣（カーネーション）、流れ星☆ちゅうえい、鐘崎リリカ