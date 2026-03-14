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ポイ活投資チャンネルが「【キャンペーン攻略】さわかみ投信 3,6000円分プレゼント 長期投資家デビュープロジェクト」と題した動画を公開。さわかみ投信が新規口座開設者を対象に、3年間で合計36,000円分の「さわかみファンド」をプレゼントする「長期投資家デビュープロジェクト」について、その概要と注意点を解説した。



このプロジェクトは、3月2日から6月30日までの期間中にエントリーと口座開設を完了した先着1万名を対象に実施される。参加者は、2026年7月から2029年6月までの3年間、毎月配信される長期投資教育プログラムを受講し、課題アンケートの回答などの受講完了条件を達成することで、毎月1,000円分、3年間で合計36,000円分の「さわかみファンド」が付与される仕組みだ。



動画では、このキャンペーンに参加する上での重要な注意点も挙げられた。特に、受講完了条件を3か月連続で達成できなかった場合や、3年間の受講期間中に付与されたファンドを換金（売却）した場合は、プロジェクトの参加資格と対価を受け取る権利を喪失する。チャンネルでは、「3年間は売却できませんのでご注意ください」と念を押している。



また、さわかみ投信は、証券会社を介さず直接ファンドを販売する「日本初の独立系直販投信」であり、運用商品は「さわかみファンド」1本のみという特徴がある。動画内では、他の直販投信や主要なインデックスファンドとのリターン率比較も行われた。2018年10月（eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）設定来）からのリターン率を比較すると、ひふみ投信が+105%、セゾン投信が+119%であるのに対し、さわかみ投信は+91%と、大手3直販投信の中では最も低い結果となった。



これらの事実を踏まえ、チャンネルは今回のキャンペーンについて、リターンを追求するメインの投資先としてではなく、「3年間36,000円分のさわかみ投信プレゼントを受け取り、3年後に解約し、インデックス投資資金に充てます」というスタンスを推奨している。キャンペーンへのエントリーと口座開設は6月30日までとなっており、先着1万名のため、検討している方は早めの手続きが推奨される。