この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

東京マラソン後は「なんとなく気楽です」 脳科学者・茂木健一郎が語る、旅先でのランニングがもたらす心の変化

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「#旅ラン #池上高志 の母校、旭丘高校に行く朝、名古屋今池あたりを『おはよう』旅ラン」と題した動画を公開しました。東京マラソン後初となるランニングの様子を紹介しています。



動画は、名古屋の今池から始まります。この日の気温は2度と茂木氏が語るように、寒い朝のランニングとなりました。今回の「旅ラン」は、東京マラソンを終えてから初めてのランニングだといいます。



この日の目的地は、人工生命研究者の池上高志氏の母校、旭丘高校。そこへ向かう前に、滞在している今池の周辺を走ります。茂木氏は以前、名古屋大学での仕事でこのあたりに宿泊した経験もあると語りました。



東京マラソンという大きなイベントを終え、「なんとなく油断してるんですよね、やっぱり」と、心に余裕が生まれた様子を明かしました。走るペースにも「ちょっと余裕がある」と感じているようです。



ランニングの途中では、馬の像や大きなクスノキなど、今池の街並みで見つけた風景も映し出されます。約1kmの短い距離でしたが、茂木氏は「こんにちは、さようならですね」と、街に挨拶するかのようなランニングを楽しみました。



旅先での朝の時間を活用したランニングは、心身をリフレッシュさせるだけでなく、その土地の新たな一面を発見するきっかけにもなりそうです。