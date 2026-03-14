「ウィル・アイアトンと申します」。3月8日に新たに開設されたインスタグラムのアカウントに投稿された、約50秒の動画が大バズリ中だ。声の主は、ロサンゼルス・ドジャースでデータ分析を担当するウィル・アイアトン氏（37才）だ。

長らく大谷の通訳を務めた水原一平受刑者（41才）が2024年3月に球団を解雇されて以降、大谷の新通訳を兼任し、今回のWBCでは戦略スタッフとして侍ジャパンを支えている。大谷の相棒ということもあいまって、新設されたばかりのインスタグラムは3月10日時点でフォロワー数は34万人を突破した。

「日系アメリカ人の父とフィリピン人の母の間に生まれたアイアトンさんは、父親の仕事の関係で幼少期を日本で過ごしました。

アメリカの大学では野球に本気で取り組み、2013年のWBCの予選では、フィリピン代表の一員としてプレーしたこともあります」（スポーツ紙記者）

5人きょうだいの次男であるアイアトン氏。大谷の信頼を得ているだけで充分な働きをしていることは伝わるが、家族に目を向けると、その華麗ぶりも見事だった。

「お父さんはワーナーブラザースジャパンの元社長で、映画『マトリックス』シリーズを日本で大ヒットさせるなど、映画業界では知られた存在です。

兄は吉本興業がアメリカでエンタメ事業の企画・開発を手掛ける会社のCEOを務めています。弟の三男も吉本興業に所属してタレント活動を行うなど、各方面で活躍している」（芸能関係者）

侍ジャパンにも、華麗な勝利をもたらすに違いない。

※女性セブン2026年3月26日・4月2日号