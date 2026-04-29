◇MLB ホワイトソックス-エンゼルス(日本時間あす30日、レート・フィールド)村上宗隆選手がメジャーの地で菊池雄星投手と再会しました。村上選手はこの日、本拠地でエンゼルスの菊池投手と2026年のWBCで侍ジャパンとして共に戦って以来の再会。握手を交わすなど、和やかな雰囲気で会話するシーンがありました。菊池投手はあすの日本時間30日に行われるホワイトソックスとの第3戦先発を予定。村上選手と直接対決が行われます。