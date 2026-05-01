PayPayは4月24日、各自治体と連携したキャンペーン「あなたのまちを応援プロジェクト」などで、5月以降に実施する新たなキャンペーンを発表した。 5月以降、8都府県9市区町で新たなキャンペーンが始まる。対象の地域は東京都杉並区、神奈川県相模原市、三重県松阪市では、対象の店舗でPayPayで支払うと、最大20％のポイント還元を受けられる。 ほかに栃木県高根沢町、山梨県甲府市、兵庫県三木市