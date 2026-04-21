韓国のリュ・ジヒョン監督はアジア大会代表監督が内定、何が違った？NPBエンタープライズは20日、野球日本代表「侍ジャパン」を率いた井端弘和監督が退任すると発表した。3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では8強敗退に終わっていた。同じく8強敗退した韓国代表のリュ・ジヒョン監督は、すでに9月のアジア大会までの続投が内定しており、同じ成績でもその後に“明暗”がついた形となった。井端監督の退任は契約