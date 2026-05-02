【ハノイ共同】高市早苗首相は2日（日本時間同）、ベトナム・ハノイでの「自由で開かれたインド太平洋」に関する演説で、両国の交流促進に意欲を示した。ベトナムに日本を含む多くの企業が進出し、電子製品の供給源になっているとして「勢いと希望にあふれた国だ」と強調した。演説はベトナム国家大学ハノイ校で実施し、200人以上の学生らが駆け付けた。首相は「長きにわたる交流の歴史を次の時代につなぎ、発展させる役割を担