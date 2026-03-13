ダウ平均４日ぶり反発＝米国株序盤

　きょうのＮＹ株式市場は反発。昨日まで３日続落となったこともあり、いったん調整ムードとなっている。前日比は、ダウ工業株３０種平均が１０５．８２ドル高の４万６７８３．６７ドル、ナスダック総合指数が２２．２９安の２万２２８９．６９。

　中東情勢は目立った進展がなく、警戒感が継続も、新規材料もなく、落ち着いた動き。ＮＹ株式市場スタート前の時間外取引から買いが優勢となるなど、金曜日に入って株安に一服感が出ている。

　引き続き中東情勢と原油にらみの展開が続いているが、ＮＹ時間に入って再び原油相
場が上昇しており、米株式市場を圧迫している。

　ダウ平均は３０銘柄中、２５銘柄がプラス圏。ダウ採用銘柄では銀行大手ゴールドマンサックス＜GS＞、ＪＰモルガン＜JPM＞、ヘルスケアサービスのユナイテッドヘルス＜UNH＞、塗料会社シャーウィン＜SHW＞などがしっかり。産業機械のキャタピラー＜CAT＞、ソフトウェアのセールスホース＜CRM＞などが軟調。

マグニフィセントセブンはまちまち。メタ＜META＞の売りがやや優勢。

その他新興ハイテク・バイオ関連ではＡＭＤ＜AMD＞がやや軟調、イーライリリー＜LLY＞がしっかり。

個別株では、CEO退任が報じられたソフトウェアのアドビ＜ADBE＞が時間外から下げている。NY市場に入って下げ幅を小幅に縮めるもマイナス圏。

管理ソフトウェアのエバーコマース＜EVCM＞、幼児教育のキンダーケア・ラーニング・カンパニーズ＜KLC＞、化粧品小売りのアルタ・ビューティ＜ULTA＞なども決算・見通しなどを背景に売りが出ている。

アドビ＜ADBE＞　254.41（-15.37　-5.70%）
エバーコマース＜EVCM＞　10.56（-1.49　-12.36%）
キンダーケア・ラーニング・カンパニーズ＜KLC＞　2.07（-1.34　-39.26%）
アルタ・ビューティ＜ULTA＞　561.24（-63.47　-10.16%）
ユナイテッドヘルス＜UNH＞　281.61（+4.56　+1.60%）
シャーウィン＜SHW＞　321.71（+4.01　+1.24%）
セールスフォース＜CRM＞　 197.18（-2.11　-1.08%）
ゴールドマン＜GS＞　 793.96（+6.44　+0.78%）
キャタピラー＜CAT＞　 693.13（-7.56　-1.07%）
ＪＰモルガン＜JPM＞　286.09（+3.20　+1.11%）
アップル＜AAPL＞　254.43（-1.33　-0.52%）
マイクロソフト＜MSFT＞　401.33（-0.54　-0.13%）
アマゾン＜AMZN＞　209.64（+0.11　+0.05%）
アルファベットC＜GOOG＞　305.67（+2.46　+0.81%）
アルファベットA＜GOOGL＞　306.09（+2.54　+0.84%）
テスラ＜TSLA＞　394.52（-0.49　-0.12%）
メタ＜META＞　624.61（-13.57　-2.13%）
エヌビディア＜NVDA＞　183.09（-0.05　-0.03%）
ＡＭＤ＜AMD＞　196.30（-1.44　-0.73%）
イーライリリー＜LLY＞　994.67（+17.42　+1.78%）