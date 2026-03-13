ダウ平均４日ぶり反発＝米国株序盤



きょうのＮＹ株式市場は反発。昨日まで３日続落となったこともあり、いったん調整ムードとなっている。前日比は、ダウ工業株３０種平均が１０５．８２ドル高の４万６７８３．６７ドル、ナスダック総合指数が２２．２９安の２万２２８９．６９。



中東情勢は目立った進展がなく、警戒感が継続も、新規材料もなく、落ち着いた動き。ＮＹ株式市場スタート前の時間外取引から買いが優勢となるなど、金曜日に入って株安に一服感が出ている。



引き続き中東情勢と原油にらみの展開が続いているが、ＮＹ時間に入って再び原油相

場が上昇しており、米株式市場を圧迫している。



ダウ平均は３０銘柄中、２５銘柄がプラス圏。ダウ採用銘柄では銀行大手ゴールドマンサックス＜GS＞、ＪＰモルガン＜JPM＞、ヘルスケアサービスのユナイテッドヘルス＜UNH＞、塗料会社シャーウィン＜SHW＞などがしっかり。産業機械のキャタピラー＜CAT＞、ソフトウェアのセールスホース＜CRM＞などが軟調。



マグニフィセントセブンはまちまち。メタ＜META＞の売りがやや優勢。



その他新興ハイテク・バイオ関連ではＡＭＤ＜AMD＞がやや軟調、イーライリリー＜LLY＞がしっかり。



個別株では、CEO退任が報じられたソフトウェアのアドビ＜ADBE＞が時間外から下げている。NY市場に入って下げ幅を小幅に縮めるもマイナス圏。



管理ソフトウェアのエバーコマース＜EVCM＞、幼児教育のキンダーケア・ラーニング・カンパニーズ＜KLC＞、化粧品小売りのアルタ・ビューティ＜ULTA＞なども決算・見通しなどを背景に売りが出ている。



アドビ＜ADBE＞ 254.41（-15.37 -5.70%）

エバーコマース＜EVCM＞ 10.56（-1.49 -12.36%）

キンダーケア・ラーニング・カンパニーズ＜KLC＞ 2.07（-1.34 -39.26%）

アルタ・ビューティ＜ULTA＞ 561.24（-63.47 -10.16%）

ユナイテッドヘルス＜UNH＞ 281.61（+4.56 +1.60%）

シャーウィン＜SHW＞ 321.71（+4.01 +1.24%）

セールスフォース＜CRM＞ 197.18（-2.11 -1.08%）

ゴールドマン＜GS＞ 793.96（+6.44 +0.78%）

キャタピラー＜CAT＞ 693.13（-7.56 -1.07%）

ＪＰモルガン＜JPM＞ 286.09（+3.20 +1.11%）

アップル＜AAPL＞ 254.43（-1.33 -0.52%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 401.33（-0.54 -0.13%）

アマゾン＜AMZN＞ 209.64（+0.11 +0.05%）

アルファベットC＜GOOG＞ 305.67（+2.46 +0.81%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 306.09（+2.54 +0.84%）

テスラ＜TSLA＞ 394.52（-0.49 -0.12%）

メタ＜META＞ 624.61（-13.57 -2.13%）

エヌビディア＜NVDA＞ 183.09（-0.05 -0.03%）

ＡＭＤ＜AMD＞ 196.30（-1.44 -0.73%）

イーライリリー＜LLY＞ 994.67（+17.42 +1.78%）

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