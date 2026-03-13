山田裕貴、吉沢亮への熱い思い「押し上げてもらった気持ちがすごくある」床越しのアイコンタクト熱弁【第49回日本アカデミー賞】
【モデルプレス＝2026/03/13】俳優の山田裕貴が13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールにて行われた「第49回日本アカデミー賞 授賞式」に出席。優秀主演男優賞を受賞した。
【写真】山田裕貴、吉沢亮への熱い思い語る姿
「爆弾」は、事前に事件の発生をほのめかす謎の中年男・スズキタゴサク（佐藤二朗）を追うリアルタイムサスペンス。彼の言動から次の爆発現場を割り出そうと奔走し、真っ向から対峙する交渉人・類家を演じた山田は「国宝」で優秀主演男優賞を受賞した吉沢亮について「3回共演をさせてもらった中で、映画にキャスティングされるということはいろんなお力が働いていたと思うので、彼の一存ではないのはもちろん重々わかっているんですけど、そのうちの2作くらいに（吉沢が）『山田くんとだったら一緒にやりたい』っていうのを制作の方に伝えてくれて、やれてる作品が2作品ぐらいある」と振り返った。
続けて「『本人はそんなことないよ』と言うけれども、僕はそれをすごく感謝していて。彼に押し上げてもらった気持ちがすごくある中で、撮影の中でもそういうリスペクトがありながら、友達のような仲にもなり、そしてこんなにすごい記録を作ってしまって、また友達から俳優との距離感に戻るような、そんな感覚もありつつ、すごく感謝している」と吉沢への熱い思いを口に。また「『ちょうど歌舞伎の稽古をこれからやるんだ』っていう風なことを言い始めてたぐらいの時に1回お食事したので『とんでもないことをやり始めるんだな、この男は』と思いながら」と「国宝」の撮影前に吉沢と食事したことを明かした。
さらに「今この黒い床が鏡で反射するように見えるんですよ。お辞儀をした時に彼とちらっと目があって。『こんな景色も俺らにしか見えねぇんだよな』って思いながら、すごく噛み締めてました」「こうやった時に、こう鏡の反射のように！皆さんちょっとわからないかもしれないですけど、そこに映った時に目が合ったんです！」と隣の席に座っていた吉沢と目が合ったことを語った。実演を交えて熱弁すると、会場から笑いが。すると、吉沢は「僕は目が合ったとは思ってなかった」「自分の顔しか見てなかったので、ちょっとわかんなかった」とユーモアたっぷりに答えていた。
ほかにも優秀主演男優賞には、「宝島」から妻夫木聡、「敵」から長塚京三、「秒速5センチメートル」から松村北斗（SixTONES）、「国宝」から吉沢が選ばれた。
同賞は2025年1月1日から12月31日までに東京地区において有料で初公開された40分以上の劇場用映画及びアニメーション作品（劇場公開を目的に製作された新作で、東京地区の同一劇場で1日3回、かつ2週間以上映画館のみで連続して上映された作品）が対象。
司会は、7年連続となる羽鳥慎一アナウンサーと、「あんのこと」で第48回最優秀主演女優賞を受賞した河合優実が務める。（modelpress編集部）
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◆山田裕貴、吉沢亮への熱い思い語る
「爆弾」は、事前に事件の発生をほのめかす謎の中年男・スズキタゴサク（佐藤二朗）を追うリアルタイムサスペンス。彼の言動から次の爆発現場を割り出そうと奔走し、真っ向から対峙する交渉人・類家を演じた山田は「国宝」で優秀主演男優賞を受賞した吉沢亮について「3回共演をさせてもらった中で、映画にキャスティングされるということはいろんなお力が働いていたと思うので、彼の一存ではないのはもちろん重々わかっているんですけど、そのうちの2作くらいに（吉沢が）『山田くんとだったら一緒にやりたい』っていうのを制作の方に伝えてくれて、やれてる作品が2作品ぐらいある」と振り返った。
さらに「今この黒い床が鏡で反射するように見えるんですよ。お辞儀をした時に彼とちらっと目があって。『こんな景色も俺らにしか見えねぇんだよな』って思いながら、すごく噛み締めてました」「こうやった時に、こう鏡の反射のように！皆さんちょっとわからないかもしれないですけど、そこに映った時に目が合ったんです！」と隣の席に座っていた吉沢と目が合ったことを語った。実演を交えて熱弁すると、会場から笑いが。すると、吉沢は「僕は目が合ったとは思ってなかった」「自分の顔しか見てなかったので、ちょっとわかんなかった」とユーモアたっぷりに答えていた。
ほかにも優秀主演男優賞には、「宝島」から妻夫木聡、「敵」から長塚京三、「秒速5センチメートル」から松村北斗（SixTONES）、「国宝」から吉沢が選ばれた。
◆第49回日本アカデミー賞
同賞は2025年1月1日から12月31日までに東京地区において有料で初公開された40分以上の劇場用映画及びアニメーション作品（劇場公開を目的に製作された新作で、東京地区の同一劇場で1日3回、かつ2週間以上映画館のみで連続して上映された作品）が対象。
司会は、7年連続となる羽鳥慎一アナウンサーと、「あんのこと」で第48回最優秀主演女優賞を受賞した河合優実が務める。（modelpress編集部）
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