牛丼チェーン店・吉野家の公式Xは3月13日、投稿を更新。俳優の木村拓哉さんを起用した広告ショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：吉野家公式Xより）

牛丼チェーン店・吉野家の公式X（旧Twitter）は3月13日、投稿を更新。CMに俳優の木村拓哉さんが登場しました。

「朝から元気をいただきました！」

同アカウントは「これからいろんな『元気』をお届けします！」とつづり、1枚の画像を投稿。木村さんが牛丼を手に持ち、カメラに向かってほほ笑んでいます。目がキリっとしていて格好いいです。木村さんの横には「元気を、いただきますっ」と書かれています。

コメントでは「やっぱりキムタクがコマーシャルに登場すると食べたくなる」「このお知らせで朝から元気をいただきました！」「吉野家のCM意外性があって良いね」「わーい　強力な元気玉が来たー！！！！！」「やはりキムタク　牛丼の持ち方が他人とは違う」「木村拓哉さん奇跡の50代　かっこよすぎる」「凄い時代になりましたね〜」と、歓喜の声が寄せられました。

CM動画も公開

同日、木村さんが出演するCM動画を2本公開した同アカウント。どちらも格好良く、すてきな仕上がりです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。

(文:多町野 望)