「奇跡の50代」木村拓哉、吉野家の広告に登場！ 「牛丼の持ち方が他人とは違う」「意外性があって良い」
牛丼チェーン店・吉野家の公式X（旧Twitter）は3月13日、投稿を更新。CMに俳優の木村拓哉さんが登場しました。
【画像】牛丼を持つ木村拓哉
コメントでは「やっぱりキムタクがコマーシャルに登場すると食べたくなる」「このお知らせで朝から元気をいただきました！」「吉野家のCM意外性があって良いね」「わーい 強力な元気玉が来たー！！！！！」「やはりキムタク 牛丼の持ち方が他人とは違う」「木村拓哉さん奇跡の50代 かっこよすぎる」「凄い時代になりましたね〜」と、歓喜の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【画像】牛丼を持つ木村拓哉
「朝から元気をいただきました！」同アカウントは「これからいろんな『元気』をお届けします！」とつづり、1枚の画像を投稿。木村さんが牛丼を手に持ち、カメラに向かってほほ笑んでいます。目がキリっとしていて格好いいです。木村さんの横には「元気を、いただきますっ」と書かれています。
CM動画も公開同日、木村さんが出演するCM動画を2本公開した同アカウント。どちらも格好良く、すてきな仕上がりです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)