Da-iCE工藤大輝がBE:FIRSTの「夢中」を熱唱！「いちリスナーとして聴いていた大好きな楽曲」

Da-iCEの工藤大輝が、自身のYouTubeチャンネル『たぶん週刊、工藤大輝。』にて、BE:FIRST「夢中」のカバー映像を公開した。

■Da-iCEのリーダーにして、作家としても活躍中の工藤大輝

Da-iCEのリーダーにして、数々のヒット曲を手掛ける作家としても活躍する工藤大輝が「元々いちリスナーとして聴いていた大好きな楽曲」であるBE:FIRSTの「夢中」を渾身のカバー。楽曲を自分なりに読み解いていく過程がとても楽しかったとも発言しており、その成果をぜひ動画で確認しよう。

Da-iCEではパフォーマーとして活躍することが多い印象の工藤だが、2026年にはソロアーティストとしてアルバム『Otowonous』をリリース後、双子の兄（？）であるclaquepotとツーマンツアー『Taiki Kudo VS claquepot Two Man Live Tour 2025 Twin Ship』を開催。Extra Stageとして開催された国立代々木競技場第一体育館では、訪れた超満員の観客を圧倒的なステージパフォーマンスで魅了し、大成功のうちに終了した。ソロアーティストとしても数々の話題を生んでいる工藤大輝の動向に注目だ。

また、工藤大輝がリーダーを務めるDa-iCEは、あらたな”入口”として2025年10月より4都市8公演で開催したアリーナツアー『Da-iCE ARENA TOUR 2025 -EntranCE-』のファイナル公演を収録した、ライブDVD/Blu-ray『Da-iCE ARENA TOUR 2025 -EntranCE-』を5月13日に発売することが決定。こちらも要チェックだ。

