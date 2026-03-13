全店実食調査!『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・千歳船橋のラーメン店『らーめんMAIKAGURA』です。

ぎゅっと詰まった鶏のエキスに自家製麺が寄り添う

店主の一条太一さんが大事にすること、それは「香り、素材感、必然的であること」。

鶏白湯が有名な店だが、味の神髄を純粋に体感するなら「かけそば」だろう。特に塩味。いやもうコレ、ひと口目のインパクトからしてすごい。まるで鶏そのものを味わっているかのような濃密さは大量に使う岩手産銘柄の鶏ガラと伊達鶏の丸鶏からなるものだ。

かけそば（塩）890円

『らーめんMAIKAGURA』かけそば（塩） 890円 シンプルな塩味がさらに鶏の旨みを引き立てる

不純物をほぼ除去した純水で仕込むそれは「いかに素材の旨みと香りを水（スープ）に移すか」を追求するそうで、シンプルゆえに伝わってくる迫真の旨みは鳥肌モノ!

受け止めるのは北海道産「はるゆたか」の一等粉をメインに使う自家製麺。のびやか＆もちっとした食感がスープを軽やかに吸い上げ、口の中で美味の一体感を奏でる仕上がりに感心してしまう。必要なものだけがこの丼の中にある、そんな真理を感じさせる1杯だ。

『らーめんMAIKAGURA』店主 一条太一さん

店主：一条さん「かけ＋鶏白湯など2杯食べる人もいます」

『らーめんMAIKAGURA』

千歳船橋『らーめんMAIKAGURA』

［店名］『らーめんMAIKAGURA』

［住所］東京都世田谷区船橋1-38-4

［電話］03-6875-7110

［営業時間］11時半〜15時、18時〜20時※材料が無くなり次第終了

［休日］月※月が祝の場合は営で翌平日が休み

［交通］小田急小田原線千歳船橋駅北口から徒歩7分

撮影／浅沼ノア、取材／肥田木奈々

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、究極の「かけラーメン」の画像をご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。

【画像】のびやか＆もちっの自家製麵は北海道産「はるゆたか」の一等粉を使用（6枚）