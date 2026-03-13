磯村勇斗がスペインの奇想建築に触れる旅へ！２週にわたって「サグラダ・ファミリア」＆「ビルバオ・グッゲンハイム美術館」の美を探る！3月14日(土)は１時間SP｜新美の巨人たち

テレ東にて毎週土曜夜10時放送中の「新美の巨人たち」。３月14・21日（土）は、２週にわたってスペインの２つの奇想建築に触れる旅を放送！前編となる3月14日は、１時間スペシャルでお届けします。世界中の人々を魅了し続ける、２つの建築を巡るのは、番組のナレーターを務める磯村勇斗。今回はアートトラベラーとして、日本からはるか１万キロ離れたスペインへ！

前編（3/14）に訪れるのは、地中海に面したバルセロナの中心にそびえる世界遺産（一部）、アントニ・ガウディ設計「サグラダ・ファミリア」。今年はガウディ没後100年。「教科書でも見てきたサグラダ・ファミリアは頭の中に定着してしまっている」と意気込む磯村は、イエスの誕生とそれを祝福する生き物たちの彫刻に彩られた「生誕のファサード」を前に、言葉を飲み込んでしまうほどの感動を覚えます。今回は「サグラダ・ファミリア」を巡る３つのナゾに挑むことに。過剰な装飾の意味、複雑な構造の理由、そしてガウディの死後も着々と作り続けられているのはなぜなのか？それを解くカギは建物に残された暗号「ガウディ・コード」にあり！「狂気の建築家」と言われることもあったガウディの真の姿が見えてきます。

後編（3/21）はスペインを大縦断！大西洋に面した港町・ビルバオのシンボルとして、ひときわ異彩を放つ建築、「ビルバオ・グッゲンハイム美術館」。去年末に逝去した巨匠、フランク・ゲーリーの代表作です。約３万枚のチタンパネルが複雑に交錯して生まれるなんとも形容しがたいフォルム。当初は激しい批判も浴びましたが、完成から４半世紀経ったいまでは街の経済・文化を復活させた立役者として“ビルバオ効果”なる言葉も生まれました。無軌道にも思える形状は、実は街の文化や歴史、景観を徹底して考え、計算して形に落とし込んだモノだった…人々の記憶を呼び覚まし、共感を生む建築家の仕掛けに驚きを隠せない磯村…。

今回の旅ではアート好きの磯村が、お気に入りのカメラで建築の気になったディテールを撮影する一幕も。スペイン奇想建築を自らのアングルで切り取りながら、その神髄に触れて何を思うのか…？２週連続で世界的な建築作品の美に迫る「新美の巨人たち」を、お見逃しなく！





≪出演者コメント≫■磯村勇斗スペインの奇想建築を訪ねる旅。普段はナレーションを担当していますが、今回は自分が旅人となり巡ってきました。一週目はバルセロナにあるガウディの「サグラダ・ファミリア」。一見して奇妙なこの建築がいったいどのようにできあがっていくのか？未完ではありますが、隠されたいくつものナゾを解き明かしながら、ガウディの真意に迫ります。二週目は、ビルバオのグッゲンハイム美術館、もうとんでもない奇想建築でした。加えて素敵な街で、そのビルバオの街と美術館がどう関わってきたのか、その物語にも注目して頂けると嬉しいです。奇想って言うと、見た目で驚かせるだけのように聞こえますが、きちんと使う人のことや機能性を建築家は考え抜いているんだと改めて解りました。ぜひ２週続けてご覧下さい！

©テレビ東京

©テレビ東京

≪スタッフコメント≫

■番組プロデューサー・深堀鋭（日経映像）

ガウディの「サグラダ・ファミリア」と、ゲーリーの「ビルバオ・グッゲンハイム美術館」。このふたつを続けて訪れることで、ふたりの建築家に時空を超えて共通するものがあると解りました。磯村さんが見事に見抜いた通り、単なる「奇抜さ」を超えて、あらゆる人々が共感を覚える仕掛けが随所に施されているんです。時の荒波に耐えて永遠性を獲得する建築と、朽ち果ててしまう建築との違いはなんなのか…この番組をご覧頂き、そんなことも考えて頂ければ嬉しいです。



≪放送内容≫

■３月14日（土）※「新美の巨人たちSP」と題した1時間拡大版

スペイン 奇想建築を訪ねる・前編

アントニ・ガウディ「サグラダ・ファミリア」

（夜10時～11時放送／ＢＳテレ東：３月21日（土）夜11時30分～）

ガウディ没後100年…いまも着々と建設が進む「未完の建築」。過剰とも思える装飾や奇抜な構造に深いメッセージが隠されていた！残された暗号「ガウディ・コード」の謎を解き明かす。



■3月21日（土）

スペイン 奇想建築を訪ねる・後編

フランク・ゲーリー「ビルバオ・グッゲンハイム美術館」

（夜10時15分～10時45分放送／ＢＳテレ東：3月28日（土）夜11時30分～）

前代未聞！３万枚のチタンパネルが曲がりながら複雑に交錯する奇妙キテレツな外観は緻密に計算し尽くされた結果だった。建築の常識を覆し寂れた街に奇跡を呼んだ物語。



アートトラベラー：磯村勇斗 ナレーション：上野樹里

サグラダ・ファミリア ©テレビ東京

通りから覗くグッゲンハイム美術館 ©テレビ東京

≪番組概要≫

【タイトル】

「新美の巨人たち」

【放送日時】

毎週土曜夜10時～10時30分放送（ＢＳテレ東は夜11時30分～）

【放送局】

テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【番組概要】

アートを訪ねる旅人＝アートトラベラーが作品と出合う美術旅へ！旅人が作品と対峙した時、何を感じ何を語るのか…？モノの見方が変わる！かもしれない美術番組です。

【テーマ曲】

作曲･編曲 亀田誠治

オープニング曲 「カミーユ」

エンディング曲 「雨のカフェテラス」

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/kyojin/

【公式X】 @binokyojintachi

【公式Facebook】 @binokyojintachi

【公式Instagram】 @binokyojintachi