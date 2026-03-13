現在、育休中の方々は、復職後の仕事と育児の両立、今後のキャリア構築に不安を抱いているかもしれません。その不安を解消するため、育休中に可能なかぎりの準備をしておくことをお勧めします。

私自身、会社員時代にはマネジャーを務めながら、2人の子どもを育ててきました。長男の出産時はマネジャーを務めていて、育児をサポートしてくれる両親や親族が近くにいない環境。次男の出産直後には夫が週4～5日地方に出張する部署に異動になり、平日はほぼワンオペの状態でした。そんな時期を乗り越えた経験を踏まえ、対策のポイントをお伝えします。

「何とかなるだろう」で復職すると、燃え尽きるリスクがある

「大変なのは分かっているけれど、何とかなるだろう」

復職後の育児と仕事の両立について、プレッシャーを感じすぎないほうがいいものの、楽観視しすぎると想定外の状況に戸惑うかもしれません。

以前は自分の時間の使い方を自分でコントロールできていた。それがガラリと変わったとき、自分のメンタリティとどう向き合い、折り合いをつけるかで悩むのではないでしょうか。

さらに、子どもの発熱や体調不良は予期せず起こります。最優先で対応する必要がありますが、前もって段取りできるものではありません。夫の協力を想定していても、相手が思うように動いてくれないこともあり得ます。

そうした状況を努力と気合いで乗り切ろうと頑張った結果、燃え尽きてしまう人もいます。

限られた時間をより効率的に使い、しっかりと成果を出してキャリアを築くためには、「何とかなる」ではなく、 復職前にしっかりと体制をつくっておく といいでしょう。

復職前にパートナーと話し合っておくべき「家事・育児の運営体制」

まずは、 家事・育児で「やるべきこと」を洗い出してリスト化し、どちらが何を担当するのか、パートナーと話し合っておくこと が大切です。

かつては一般的だった「ママが中心で、できない部分をパパがサポートする」という考え方ではなく、 最初から分担し、状況に応じて補い合う という前提で相談しましょう。

お互いの繁忙期を共有 し、「この時期はママ（パパ）は仕事に集中し、パパ（ママ）が家事・育児を中心的に担う」といったように、お互いに納得感のある着地点を決めておいてください。

しかし、どうしても2人とも妥協できない場面もあるでしょう。

子どもの急な発熱など突発的なアクシデントへの対応も含め、そのときに 「誰にサポートしてもらうか」 も、 ルールと優先順位 を決めておきます。自分の親・きょうだい、義理の親・きょうだい、あるいは相互にサポートし合える関係のママ友をつくっておくのもひとつの手です。

ただし、身内や友人の場合、複雑な感情がからむことも多いものです。

人間関係にマイナスの影響を与えないために、 お金で解決するのもひとつの方法 です。「ベビーシッター」や「家事代行」などは、近年、手軽に利用できるサービスが増えています。復職前に会社やサービスプランなどを調べて選定し、いざというときにすぐ活用できるように確保しておくといいでしょう。 特にシッターさんは、相性が良い人と出会えると「家族外家族」として心強いサポーターとなってくれます 。

また、ママが「時短勤務」を選ぶなどして、家事・育児を中心的に担う家庭もあるでしょう。

その場合、 「パパ育児デー」 を設けることをお勧めします。週1回でも月1回でも、 パパが家事・育児を引き受け、ママが自由に時間を使える日 を設けるのです。

私自身も週1回のパパ育児デーを設定し、溜まった業務を一気に片づける「調整日」としたり、リフレッシュに充てたりしていました。その1日があることで心のゆとりができ、仕事を続けやすくなると思います。パパにとっても子どもと密に接する時間を持つことは、子どもとの関係づくりに有効です。

効率化・生産性アップのため、復職前に準備しておきたいこと

復職後、効率的に時間を使えるようにするために、育休中にできる準備をご紹介します。

時短家電を導入し、操作に慣れておく

調理家電・食器洗浄機・洗濯乾燥機・ロボット掃除機など、家事の時短につながる家電は、投資する価値があると思います。自分に合うものを選んで導入し、使いこなせるようにしておくといいでしょう。

時短レシピを習得しておく

家事の中で特に負担がかかるのが毎日の食事作り。料理キットを活用する方法もありますが、冷蔵庫にある定番食材でパパッと作れる「時短レシピ」を用意しておくと便利です。料理上手にまでならなくてもいいので、手早く作るコツをトレーニングで身に付けておくと、ストレスを感じにくくなるでしょう。

自動調理鍋や電気圧力鍋などを活用し、「材料を全て入れてボタンを押せば10～15分で完成」のレシピを複数持っておくのもおすすめです。

生成AIツールを活用できるようにしておく

働く時間に制約がある中でもキャリアを積み上げようとすると、生産性を上げる必要があります。短時間で成果を上げるために、「ChatGPT」や「Google Gemini」といった生成AIツールをフル活用できるようにしておきましょう。

生成AIツールの活用法は、オンラインセミナーなどで無料で学ぶこともできます。生成AIツールで自分が求めるアウトプットを得るためには、適切なプロンプト（AIへの指示）の工夫が必要。使っていくうちにコツがつかめるものなので、復職前に触れておき、「頼もしい相棒」として使いこなせるようにしておきたいものです。

体力を強化する習慣をつけておく

仕事と育児を両立するために何より大切なのは、やはり「健康」「体力」です。体力が乏しく疲れやすいと、パフォーマンスが低下し、メンタルも不安定になります。食生活を整え、筋トレや運動の習慣をつけておくことをお勧めします。

睡眠時間も削られることが多いため、短時間で良質な睡眠を得られるような寝具を選び、寝室の環境を快適にすることも大切です。

「朝活」の習慣をつけておく

夜型・朝型の人がいますが、私の経験からすると、育児中は「朝型」のほうが生産性が高いと実感しています。

私の子育て期は、夜10時には子どもと一緒に寝てしまい、朝3時に起きていました。朝早く起きて家事をひととおり済ませておくと、1日、気持ちに余裕を持って過ごせるんです。

朝は頭の回転も速く、集中力も高いので、仕事もはかどります。フルフレックスタイム制の方などは、「朝活」で生産性を上げることをお勧めします。

中長期的なキャリア構築のために必要な「マインドセット」と「上司への伝達」

育児をしながらキャリアを構築していくために、大切なのは 「本気」と「覚悟」を持って向き合うこと だと思います。ただ収入を得るために目の前の仕事をこなすのではなく、 「自分は何のためにこの仕事をするのか」「将来どうなりたいのか」 を明確にし、キャリアプランを立てましょう。

そして、 キャリアに対する自分の考えを、上司や社内のメンターなどとしっかり共有 してください。自分が「スキルアップしたい」「責任ある役割を担いたい」と思っていても、上司側は「育児で大変だろうから、負荷が少ない仕事を担当してもらおう」など、勘違いな配慮をすることも多いものです。

上司に自分が目指すキャリアを伝えた上で、 育児の体制（周囲からどの程度のサポートを受けられるか）や、現実的にどの程度の負荷まで許容できるのかを共有 しておきましょう。そうすれば上司は、どんな業務を任せるかの判断がしやすくなりますし、困ったときにサポートをする覚悟も持てるでしょう。