AIエージェントは業務効率化の「便利な道具」ではない。「産業革命」というレベルの社会の根本的な変化として捉えるべき

ここ数年で生成AIの急速な進化と普及が進む中、次のメガトレンドとして注目されているのが「AIエージェント」だ。加速度的に進むAIの進化はどこへ向かうのか。日本企業はこの大波に乗ることができるのか。AIなど先進テクノロジーの専門家であるガートナージャパンの亦賀忠明氏に聞いた。（取材・文・撮影／嶺 竜一）

「AI活用」という言葉はもう使うべきではない

「AIを活用する」ことは現代社会における必須のスキル――。現在、多くの人がそう思っていることだろう。

しかし、世界でビジネスおよびテクノロジーのインサイトを提供するGartnerの日本法人、ガートナージャパン ディスティングイッシュト バイス プレジデント アナリストの亦賀忠明氏は違う見方をする。

「『AIを活用する』という思考では今後世界についていけなくなる。活用という言葉はもう使わない方がいい」

亦賀氏がそう言い切るのは、今後はAIが当たり前のインフラになると考えているからだ。電気や水道のようなインフラを「活用する」とはもはや誰も言わないように、AIが当たり前のインフラとして存在する世界が、もうすぐそこまで来ているのである。

「これから起こるのは単なるテクノロジーの進化ではなく、より大きなパラダイムシフト、すなわち『産業革命』だ。これはレトリックではない。AIはビジネスや生活におけるあらゆる行動や仕組みに入り込み、社会や産業構造を根本から変えていく」

亦賀氏は、現在の日本の状況を「江戸末期」に例える。海外から黒船がやって来ているのに、「江戸時代のやり方」に固執しているように見えるからだ。

果たして日本は、AIが当たり前の世界＝産業革命に適応することができるのだろうか。

次ページからは、加速するAIの進化のトレンドと、産業革命への適応に出遅れている日本企業の“勝ち筋”を探っていく。

