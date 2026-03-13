●上空に強い寒気流入 きょう13日(金)日中にかけて天気急変注意

●北風強めで厳寒 外出は冬の装いで

●週末～来週は徐々に春の暖かさを感じる日々に

今朝にかけて、中国地方の山陰方面や、九州北部方面では、北風に乗って、時折雨雲が流れ込んできています。県内も、夜明け前から日本海側を中心に、所々で急な雨や、山間部は雪交じりとなっている所もあります。





きょう13日(金)は、日本付近の上空5500メートル付近に、平年より大幅に低い真冬並みの冷たい空気の塊…寒気が南下してきます。







この寒気の南下に伴い、県内は大気の状態が非常に不安定となります。特に日本海側のエリアほど、日中にかけて度々雨雲が流れ込んだり、雷を伴うことがあったり、さらには標高が高い所では雪が交じることもありそうです。雲の発達具合によっては、あられや、ひょう、といった氷の粒が降ってくる可能性もあります。



外出時は雨傘の用意だけでなく、雷の音が聞こえる時には安全確保できる建物の中に逃げ込むことができるような心積もりも行っておきましょう。また、寒気の南下とともに北寄りの風も一段と強まり、一段と身体に堪える寒さにもなるため、万全の冬の装いも、心掛けてください。





きょう13日(金)の県内は、北部ほど度々雨雲が流れ込みやすく、雷を伴うこともあるでしょう。標高が高い場所は少し雪が交じる可能性もあります。瀬戸内側ほど晴れ間が出る時間も多めですが、昼前後あたり中心に急に暗い雲が広がったりにわか雨の心配もあります。雲行きの変化には十分気を付けて過ごしましょう。





冷たい北風が強まり、一段と寒さも厳しくなります。日本海側は最高気温でも1桁止まりの所が多く、2桁になる所でも全般に2月並みで、冬の装いが必要です。





今週末は落ち着いた空模様が戻ってくる見込みです。まだ空気の冷たさは週末のうちは少し残りますが、来週にかけては、朝晩はヒンヤリでも昼間は春らしさを感じる心地良さの日が多くなるでしょう。次の天気の大きな崩れは、来週木曜日頃からの見通しです。





寒くても、強い北風がスギの木の枝を揺らすことで、きょう13日(金)も油断禁物レベルのスギ花粉の飛散に注意が必要です。スギ花粉の飛散は、まだ来週にかけて要注意の日々が続きそうです。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）