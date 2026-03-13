4.1万「いいね」を獲得して猫好きのあいだで話題になっているのは、子猫たちが見せた幸せあふれる光景。「いいなぁそれ」「いいなー羨ましいです」「羨ましい～微笑ましい～」と、羨ましがる視聴者が殺到しているワケとは…？

【写真：『子猫たちがやけに静かだな』と思ったら、『パパの上』で……まさかの瞬間】

ミルクを飲み終わった子猫たち

Instagramアカウント「nekodea＊宿と猫」に投稿されたのは、ミルクボランティアをしているsayaさんが見た光景。ミルクを飲み終わったあとの子猫たちがやけに静かなことが気になって、となりの部屋を覗いてみたのだそうです。

そこには、床に寝そべるパパさんの姿が…！そしておなかの上には、4匹の子猫がすやすや眠っていたのだそうです。パパさんもぐっすり眠っていたそうですが、パパさんが寝たから子猫たちが乗ったのか、子猫たちが寝たからパパさんも寝てしまったのか…真相は不明だそうです。

お気に入りの場所をセレクト

子猫のうちの2匹は、パパさんのおなかの下あたりに。1匹はおなかから胸のあたりにかけて、そして1匹は首に巻きつくようにして眠っていたとのこと。みんなあごをぺたーっとのせて、とても気持ちよさそうな寝顔を見せていたそうです。

パパさんという最高のベッドを手に入れた子猫たちは、ぐっすり眠れたことでしょう。一方で、4匹もの子猫をのせ、首にも乗せた状態のパパさんの寝心地がどうだったのか、とても気がかりです…。

起きてしまった子も？

sayaさんはみんなを起こさないように笑いをこらえながら撮影していたそうですが、最後には目を開けてしまった子もいたそう。目が覚めてもパパさんから降りないのは、居心地が良いからなのでしょう。パパさんのおなかは、とても暖かそうです！

sayaさんは、180匹以上の猫たちを卒業させたミルクボランティア。きっと、4匹も素敵な里親さんに巡り合えたことでしょう。

1人と4匹の幸せな寝顔を見た視聴者からは、「一番温かいところをよくわかってますね」「みんなが起きるまでトイレいけませんね笑」とホッコリするコメントも寄せられていました。

Instagramアカウント「nekodea＊宿と猫」には、sayaさんがミルクボランティアを担当した子猫たちのキュートな姿がたくさん投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「nekodea＊宿と猫」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。