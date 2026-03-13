»ÔÀî¼ÓÜ¿¤¬¸ì¤ë¡íÅßµ¨¸ÞÎØ¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Î¼«Í³ËÛÊü¤ÊÎò»Ë¡í
1972Ç¯¤ÎÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î²ñ¾ì¡¢»¥ËÚ¤Ç¡£¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡Ö¥é¥¤¥¯¤Î¿¹¡×¡£¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤Î»ÔÀî¼ÓÜ¿¡Ê¤µ¤ä¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¥Þ¥Ë¥¢¥é¥¤¥Õ¤òÄÖ¤ë¥³¥é¥à¤À¡£º£²ó¤Ï¡ÖÅßµ¨¸ÞÎØ¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
2026Ç¯¤Î°ìÂç¥È¥Ô¥Ã¥¯¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤È¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡£¶¥µ»¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥¥ã¥é¤Ï¡¢ºÙÄ¹¤¤¾®Æ°Êª¤Î¡Ö¥Æ¥£¥Ê¡×¤È¡Ö¥ß¥í¡×¡£¥¢¥ë¥×¥¹¤Ë½»¤à¥¤¥¿¥Á²Ê¤ÎÆ°Êª¡¢¥ª¥³¥¸¥ç¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤òÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢»ä¤Ï¡Ö¤½¤³¤Ç¤¤¿¤«¡×¤È¡£
¤Ê¤¼¤«¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬Â¿¤¤Åßµ¨Âç²ñ¡£¿ÀÏÃ¤äÃê¾ÝÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ë´ó¤ê¤¬¤Á¤ÊÃæ¤Ç¡¢14Ç¯¥½¥ÁÂç²ñ¤«¤é¤Ï¸½¼Â¤Ë¤¤¤ëÆ°Êª¤Ë²óµ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤âº£²ó¤Ï¥ª¥³¥¸¥ç¤È¤¤¤¦¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ë¤É¤³¤«½ÓÉÒ¤Ç»³³Ù´¶¤Î¤¢¤ë¥Á¥ç¥¤¥¹¡ª¡¡¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÅß¤ò¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶áÇ¯¤Î¥¥ã¥éÀß·×¤Î¤¦¤Þ¤µ¤¬¤Ë¤¸¤àÆþ¤ê¸ý¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤Î¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ÎÅßµ¨¥¥ã¥é»Ë¤Ï¼«Í³ËÛÊü¤Ç¤·¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢1998Ç¯¤ÎÄ¹ÌîÂç²ñ¤Î¡Ö¥¹¥Î¡¼¥ì¥Ã¥Ä¡×¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï£´±©¤Î¥Õ¥¯¥í¥¦¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì²Ð¡¢É÷¡¢ÃÏ¡¢¿å¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¡£¼«Á³¤äÃÎ·Ã¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÃÎÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ì¾Á°¤Ï¡Ö¥¹¥Ã¥¡¼¡×¡Ö¥Î¥Ã¥¡¼¡×¡Ö¥ì¥Ã¥¡¼¡×¡Ö¥Ä¥Ã¥¡¼¡×¤È±¤¤òÆ§¤ß¤¹¤®¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿ÆÀÌ¤Î»Ò¶¡´¶¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÍýÇ°¤È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥º¥ì¤³¤½¡¢ÆüËÜÅª¥Þ¥¹¥³¥Ã¥ÈÊ¸²½¤Î¿¿¹üÄº¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ç¤â¡¢¥¹¥Î¡¼¥ì¥Ã¥Ä¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ï¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃå¤°¤ë¤ß¤Ë¤¹¤ë¤Î!?¡×¤È»Ò¶¡¤Ê¤¬¤é¤Ë¿´ÇÛ¤·¤¿¤Î¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¡¢¤¢¤ÎÊ¿ÌÌÅª¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¤³¤¦¤Ë¤«Ãå¤°¤ë¤ß¤Ë¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£¤¢¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ïº£¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤«¤Ê¤ê¤«¤µ¤Ð¤ê¤½¤¦¡£
¤µ¤é¤ËÃê¾ÝÅÙ¤¬°ìµ¤¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤ë¤Î¤¬¡¢06Ç¯¥È¥ê¥ÎÂç²ñ¤Î¡Ö¥Í¡¼¥Ù¡×¤È¡Ö¥°¥ê¥Ã¥Ä¡×¡£Àã¶Ì¤ÈÉ¹¤ÎÎ©ÊýÂÎ¤È¤¤¤¦¡¢³µÇ°¤Î²ñÏÃ·à¡£¡ÖÀã¡×¤È¡ÖÉ¹¡×¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È²½¤¹¤ë·é¤µ¤ÏÅ¯³ØÅª¤Ç¤¹¤é¤¢¤ê¡¢ÀäÌ¯¤ËÄù¤Þ¤ê¤Î¤Ê¤¤É½¾ð¤ÈÄü¤á¤¿¤è¤¦¤ÊÂÎ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤¡£
Êý¸þÀ¤Ê¤Î¤Ï76Ç¯¥¤¥ó¥¹¥Ö¥ë¥Ã¥¯Âç²ñ¤Î¡Ö¥·¥å¥Í¡¼¥Þ¥ó¥É¥ë¡×¡£¥É¥¤¥Ä¸ì¤Ç¡ÖÀã¤À¤ë¤Þ¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¥¥ã¥é¤Î¸«¤¿ÌÜ¤âÀßÄê¤âÀã¤À¤ë¤Þ¡£Àã¤ÎÂç²ñ¢ªÀã¤À¤ë¤Þ¤ÎÄ¶¥·¥ó¥×¥ëÈ¯ÁÛ¡£¥ÉÄ¾µå¤¹¤®¤ÆµÕ¤ËÅ¯³Ø¡£ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
02Ç¯¥½¥ë¥È¥ì¡¼¥¯¥·¥Æ¥£Âç²ñ¤Î¥¦¥µ¥®¤Î¡Ö¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×¡¢¥¯¥Þ¤Î¡Ö¥³¡¼¥ë¡×¡¢¥³¥è¡¼¥Æ¤Î¡Ö¥³¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÀã¡¢ÀÐÃº¡¢Æ¼¤ËÍ³Íè¤·¤¿Ì¾Á°¡£¼Ò²ñ²Ê¶µºà¤Î¤è¤¦¤Ê¹½À®¤Ç¤¹¡£¡Ö¥½¥ë¥È¤¯¤ó¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ó¤«¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤â³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥½¥ÁÂç²ñ¤Ï¥·¥í¥¯¥Þ¡¢¥Ò¥ç¥¦¡¢¥¦¥µ¥®¤È¡¢¥½¥ë¥È¥ì¡¼¥¯¤È»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¥á¥ó¥Ä¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥½¥ë¥È¥ì¡¼¥¯¤È¥í¥·¥¢¤Î¥½¥Á¤Ç¡£´¶³´¿¼¤¤¤Í?¡Ë¡£¤·¤«¤·¥½¥Á¤Ï¡¢¡Ö¿Íµ¤ÅêÉ¼¤Ç¤Û¤ÜÆ±Î¨¤À¤«¤éÁ´°÷ºÎÍÑ¡×¤È¤¤¤¦Ì±¼ç¼çµÁ¤Î·ë¾½¤Î¤è¤¦¤Ê3¼Ô¼çÌòÀ©¡£ÅêÉ¼¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Ê¤é¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¿Íµ¤ÅêÉ¼¤·¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿µ¤¤â¤¹¤ë¤±¤É¡£
à²¿¤½¤Î¹ç¤ï¤»µ»¡ª·Ïá¤â¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¡¢88Ç¯¥«¥ë¥¬¥ê¡¼Âç²ñ¤Î¥Æ¥ó¥¬¥í¥óË¹¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¥·¥í¥¯¥Þ¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¡Ö¥Ï¥¤¥Ç¥£¡×¡Ö¥Ï¥¦¥Ç¥£¡×¡£¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤¡ß¥·¥í¥¯¥Þ¡¢¤Û¤«¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£22Ç¯¤ÎËÌµþÂç²ñ¤Î¡Ö¥Ó¥ó¥É¥¥¥ó¥É¥¥¥ó¡×¤â¡¢¥Ñ¥ó¥À¡ß±§Ãè¡©¤È¤¤¤¦ºÇ¶¯¥³¥ó¥Ü¡£¼Â¤Ï±§ÃèÉþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ì¤Íè¤ÎÉ¹¤Î¥¹¡¼¥ÄÅª¤Ê²¿¤«¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ËÂç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¡£²ù¤·¤¤¤±¤É¡£
84Ç¯¥µ¥é¥¨¥ÜÂç²ñ¤Î¥ª¥ª¥«¥ß¡Ö¥Ö¥Á¥³¡×¤Ê¤É¡¢¤Þ¤À¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¼¡²ó¤ËÂ³¤¯¡£
¡ü»ÔÀî¼ÓÜ¿
ÊÆ¥Ç¥È¥í¥¤¥È°é¤Á¡£Éã¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¡¢Êì¤ÏÆüËÜ¿Í¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Ë¤â½Ð±é¡£Ãø½ñ¡ØÅ´Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£¡Ù¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£²Æµ¨¸ÞÎØ¥¥ã¥é¤ÎÊÑÁ«¤âÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤¡£¸ø¼°Instagram¡Ú@its.sayaichikawa¡Û