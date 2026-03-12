＜来ない義妹＞「なぜ私だけ…？」弟夫婦が母の入院をお見舞いしない。モヤモヤします【第1話まんが】
私はエマ（36）。小学生（1年、3年）の子ども2人を育てています。2ヶ月前に母が入院をし、とても不安な毎日を送っていますが夫のタケオミ（38）や子どもたちが協力してくれて、今はパートを半分ほどお休みして母の病院へ行っています。着替えなどはレンタルしているので、手がかかるのは下着類だけです。でも母はきっと心細いだろうと思います。なので、空いた時間があればできる限り病院に行って話し相手になってあげたいのです。それなのに……。
私は週4パートで働いていたのでパート先にも、子どもたちにも迷惑をかけています。でもこんなときくらいは行かないといけないと話すと、夫も理解してくれて。いろいろと都合をつけて頑張って通っているのですが……。
ユキさんは明るくて元気で、私たち家族も大好きでした。ユキさんは子どもたちにも優しいですし、母もユキさんに優しくして。私も実の妹のように感じることもありました。
母も娘のように思っていたと思います。でも……。
きょうだいは私と弟の2人。私は電車で30分の距離、弟夫婦は徒歩10分の距離……。
それなのに私は週に3〜4回病院に来て、タイジュは月に4回ほど。ユキさんはこの2ヶ月一度も顔を出していません。
入院前は母と弟夫婦の家の行き来も頻繁で、母は孫の面倒もよく見ていました。それなのに入院となればお見舞いにも来ないなんて……。薄情すぎると思いませんか？
私を頼りっぱなしにするのなら、私が家の近くに住めばよかったのです。弟夫婦のために遠慮したのに……。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香
